Bolsa Família 2023: Pagamentos da primeira parcela já tem datas definidas? Confira

Faltando poucos dias para para a virada de ano, o Ministério da Cidadania publicou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil. No entanto, com a posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo (1º), beneficiários estão com dúvidas se as datas de pagamento serão mantidas.

Isso porque, o presidente petista retornará com o Bolsa Família e algumas coisas relacionadas ao programa social vão mudar. Todavia, até o momento, não há informações sobre a possibilidade de alteração da metodologia de repasses do benefício. Sendo assim, é possível que o calendário divulgado pela pasta permaneça válido.

Como de costume, os pagamentos foram ordenados conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Lembrando que as datas definidas também são válidas para o pagamento do Auxílio Gás, ressaltando que o programa disponibiliza parcelas bimestralmente.

Quem receberá o Bolsa Família 2023?

Além das atuais regras do Auxílio Brasil, o governo Lula exigirá outras condições das famílias beneficiárias para elegibilidade no Bolsa Família. Confira a seguir:

Regras atuais que devem ser seguidas:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Regras que serão adicionadas a partir da promulgação do Bolsa Família:

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Calendário de janeiro do Auxílio Brasil

Veja as datas de pagamento a seguir:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 20 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 27 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

Qual será o valor do Bolsa Família 2023?

Através da aprovação da PEC de Transição, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conseguirá manter os pagamentos do programa em R$ 600, no mínimo, além de adicionar uma parcela de R$ 150 para famílias com filho de até seis anos de idade.

O texto aprovado liberou R$ 145 bilhões para serem utilizados fora do teto de gastos da União. Além de mais recursos para o novo Bolsa Família, a quantia também viabilizará um salário mínimo com ganhos reais, entre outros investimentos em iniciativas que estavam esquecidas.