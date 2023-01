Bolsa Família: Caixa suspende crédito consignado para beneficiários

A Caixa Econômica Federal anunciou hoje (13) que está suspensa a oferta de crédito consignado para aqueles que são beneficiários do programa Bolsa Família. A linha de crédito em questão, que foi cortada, chama-se de Consignado Auxílio. De acordo com o banco, o produto em questão passará por uma “revisão completa de parâmetros e critérios”.

A suspensão do crédito consignado para os beneficiários do Bolsa Família na verdade começou ontem (12). Além disso, a Caixa informou que, para as contratações de crédito que já haviam sido realizadas, não haverá mudanças. Sendo assim, as parcelas do financiamento serão debitadas regularmente e de acordo com o contrato.

A linha de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família foi criada pelo governo em outubro do ano passado, quando o benefício ainda se chamava Auxílio Brasil. Esse produto da Caixa também atende aqueles que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O Consignado Auxílio oferecia empréstimos de até R$ 2,5 mil, exclusivos para beneficiários do Bolsa Família e BPC. As parcelas podiam chegar a até R$ 160, e o número máximo de parcelas era de 24, descontadas direto do benefício. O crédito consignado, para quem não conhece, é concedido por instituições financeiras, e as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do salário ou de algum benefício social.

Calendário Bolsa Família 2023

Apesar de todas as mudanças, o calendário de pagamentos do Bolsa Família não mudou. Sendo assim, a liberação do benefício ocorre nos dez últimos dias úteis do mês, se baseando no NIS do beneficiário.

O primeiro pagamento do Bolsa Família irá ocorrer de 18 a 31 de janeiro. Vale ressaltar que o pagamento será feito de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira a seguir o calendário de pagamentos:

NIS final 1 18 de janeiro NIS final 2 19 de janeiro NIS final 3 20 de janeiro NIS final 4 23 de janeiro NIS final 5 24 de janeiro NIS final 6 25 de janeiro NIS final 7 26 de janeiro NIS final 8 27 de janeiro NIS final 9 30 de janeiro NIS final 0 31 de janeiro

O dinheiro do Bolsa Família pode ser movimentado por meios digitais, através do aplicativo Caixa Tem, assim como pode ser retirado em espécie pelo cartão Auxílio Brasil ou a antiga ferramenta do Bolsa Família.

Valores do benefício

Com a mudança de Governo, o Bolsa Família continuará sendo pago em R$ 600 para este ano, com um adicional de R$ 150 para cada criança menor de seis anos na família. No entanto, o prazo estipulado para o pagamento desses R$ 150 adicionais é para março.

O prazo foi informado pelo novo Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, na última quarta-feira (11). O pagamento do Bolsa Família adicional terá esse atraso devido à uma varredura que terá de ser feita no Cadastro Único.

O ministro também se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o encontro ele concedeu uma entrevista, informando que segundo uma análise prévia, existem indícios de irregularidades no cadastro dos beneficiários do Bolsa Família, o que será verificado.