Bolsa Família: Caixa suspende empréstimo consignado

A Caixa Econômica Federal (CEF) suspendeu a oferta de crédito consignado para os beneficiários do Bolsa Família, de acordo com informações oficiais da Agência Brasil.

Segundo destaca a Agência Brasil, o anúncio foi feito pela Caixa Econômica Federal (CEF) no último dia 13 de janeiro, surpreendendo os beneficiários do Programa Bolsa Família. Conforme destaca Agência Brasil, a linha chamada Consignado Auxílio foi suspensa temporariamente, isso não significa que ela tenha sido cancelada.

Revisões e análises

Pois, conforme informa a Caixa Econômica Federal (CEF), essa linha de crédito será revisada, passando por uma análise de critérios e parâmetros. É válido destacar que o programa Bolsa Família voltou a ter essa nomenclatura na atual gestão do governo, sendo o benefício que anteriormente estava sendo chamado de Auxílio Brasil.

As parcelas contratadas serão descontadas normalmente

Conforme informa a Agência Brasil, a suspensão está válida desde o dia 12 de janeiro de 2023. Contudo, a Caixa Econômica Federal (CEF) esclarece que as contratações que já foram realizadas não serão modificadas, de modo que as parcelas do financiamento serão descontadas do beneficiário de maneira regular, conforme previsto em contrato.

De acordo com a divulgação oficial, o consignado do auxílio Brasil criado pela Caixa Econômica Federal (CEF), também atendia quem recebe o Benefício de Prestação Continuada – BPC LOAS.

Sobre os valores permitidos

Essa modalidade de crédito permitia empréstimos para os beneficiários do Auxílio Brasil, chegando ao valor de R$ 2500. Assim, o valor do empréstimo podia ser pago em parcelas de, no máximo, R$ 160, descontadas do benefício, dentro do limite de 24 meses, a depender do valor solicitado e das condições no momento da contratação.

O crédito quando é concedido por uma instituição financeira e descontado automaticamente de parcelas em folha de pagamento ou benefício, é chamado de crédito consignado.

Tenha cuidado com golpes e fraudes

É importante que os beneficiários do Bolsa Família se atentem para não serem vítimas de fraudes e golpes. Já que a Caixa Econômica Federal (CEF) não entra em contato diretamente com o beneficiário para solicitar documentos ou senhas. Assim sendo, caso tenha dúvidas, busque pelos contatos oficiais da instituição, já que muitos golpes são realizados em situações de mudanças envolvendo finanças.

Busque por canais oficiais

O número 111 é o canal de atendimento ao cidadão da Caixa Econômica Federal (CEF). Ao entrar em contato com o atendimento, tenha em mãos o seu cartão do Bolsa Família e o seu documento. Portanto, não responda a contatos suspeitos através de WhatsApp, SMS ou e-mail, bem como, não clique em links aleatórios.