Bolsa Família de Janeiro: Veja a lista de quem vai receber o benefício

Atualmente, as famílias que são beneficiadas pelo Auxílio Brasil estão bastante preocupadas quanto ao recebimento do benefício, que voltará a ser chamado Bolsa Família. Isso porque, recentemente, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informou que os dados do Cadastro Único passarão por uma revisão, o que pode influenciar no bloqueio do benefício de muitos brasileiros.

De acordo com informações oficiais, os beneficiários que estiverem em situação irregular, serão convocados para comparecer em uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para solucionarem o problema.

Pente fino 2023

Além dos dados do Cadastro Único, serão usados dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para apurar os atuais contemplados pelo benefício.

“Nós vamos ter uma coisa nova muito importante que é coincidir o primeiro momento do mandato com todo um esforço para concluir o Censo do IBGE, que inclusive trabalha com georreferenciamento e isso vai muito ajudar para que possamos garantir uma eficiência na avaliação e análise dessa base de dados e, é claro, com muita responsabilidade e cuidado”, disse Wellington Dias.

Com relação ao público alvo da verificação do Bolsa Família, será:

Famílias unipessoais (compostas por uma única pessoa);

Famílias que estão com dados desatualizadas no CadÚnico há mais de dois anos;

Famílias que não cumprem mais com os requisitos de renda.

Vale ressaltar que as famílias unipessoais são o principal foco do pente fino do Bolsa Família. Isso porque, segundo alguns dados do TCU (Tribunal de Contas da União), existe a suspeita de que as famílias estão se desmembrando para que mais de um membro receba o benefício.

Quem receberá o Bolsa Família 2023?

Além das atuais regras do Auxílio Brasil, o governo Lula exigirá outras condições das famílias beneficiárias para elegibilidade no Bolsa Família. Confira a seguir:

Regras atuais que devem ser seguidas:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Regras que serão adicionadas a partir da promulgação do Bolsa Família:

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

A princípio, o calendário de pagamentos seguirá como antes, divulgado ainda pelo antigo governo. Portanto, o cronograma seguirá os pagamentos de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Confira as datas:

Final do NIS 1 – 18 de janeiro;

Final do NIS 2 – 19 de janeiro;

Final do NIS 3 – 20 de janeiro;

Final do NIS 4 – 23 de janeiro;

Final do NIS 5 – 24 de janeiro;

Final do NIS 6 – 25 de janeiro;

Final do NIS 7 – 26 de janeiro;

Final do NIS 8 – 27 de janeiro;

Final do NIS 9 – 30 de janeiro;

Final do NIS 0 – 31 de janeiro.