Bolsa Família: Por que o pagamento de fevereiro será DIFERENTE de janeiro?

O Bolsa Família passará por mudanças a partir de fevereiro de 2023. Isso porque Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento Social, afirmou que a pasta apresentará uma proposta concisa sobre o programa.

Este é o maior programa de transferência de renda do Brasil. Mas a transição do antigo Auxílio Brasil para a retomada do Bolsa Família surgirá com mudanças. A primeira delas é a atualização cadastral, que promete remover milhares de brasileiros do programa.

Quer saber mais? Confira a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de todas as novidades sobre o assunto.

Bolsa Família terá mudanças em 2023?

O novo governo prometeu mudanças no maior programa de distribuição de renda do país, o que acarretará na remoção de milhares de brasileiros do programa. No entanto, o intuito é realizar uma análise para evitar fraudes e irregularidades.

Dessa forma, as pessoas inscritas no CadÚnico serão convocadas para realizarem a atualização do seu cadastro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o objetivo é eliminar do cadastro do Bolsa Família as pessoas que recebem o benefício de forma irregular.

Assim, será possível amparar a população mais vulnerável e alcançar as pessoas mais carentes que ainda não participam de nenhum programa do governo federal.

Atualmente, podem participar do Cadastro Único as famílias que recebem meio salário mínimo por pessoa ou que tenham renda familiar total de até 3 salários mínimos. Apesar de o cadastro conter cerca de 90 milhões de pessoas inscritas, nem todas participam de algum programa governamental.

Como será realizado a atualização do CadÚnico?

De acordo com o Governo Federal, a intenção é unir os dados das prefeituras e governos estaduais, a fim de realizar a atualização de todos os cidadãos inscritos no CadÚnico.

Após todos estarem com os seus dados atualizados, o governo irá realizar uma análise geral para filtrar aqueles que são elegíveis para participar do programa. Ou seja, as pessoas que se enquadram nas regras do Bolsa Família, mas ainda não recebem o benefício.

Mais mudanças no Bolsa Família em 2023

Além da atualização cadastral, o Governo Federal também trabalha para trazer outras mudanças para o Bolsa Família em 2023. A principal novidade é a implantação do bônus de R$ 150 para os beneficiários.

As famílias cadastradas poderão receber o acréscimo de R$ 150 por cada criança da família que tiver até 6 anos de idade. De acordo o ministro Wellington Dias, o bônus começará a ser pago a partir de março de 2023.

Continuidade do Vale-Gás

Além disso, a continuidade do Vale-Gás também foi garantida pelo novo governo do Brasil. Dessa forma, todas as famílias que receberam o benefício, poderão continuar recebendo em 2023 o valor equivalente a 100% da média nacional do botijão de gás.

O Vale-Gás é um benefício bimestral, ou seja, pago a cada dois meses. O último pagamento foi realizado em dezembro. Sendo assim, os beneficiários poderão receber nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro de 2023.

A seguir, confira os requisitos para ter direito ao benefício:

Ter renda familiar per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo mensal;

Ter algum integrante familiar que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

A prioridade será para as mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.