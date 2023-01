Bolsa Família terá 13º SALÁRIO em 2023? Veja a posição do novo GOVERNO

Em 2023, o Bolsa Família voltou a ser o maior programa de distribuição de renda no Brasil. Isso porque, após a posse do novo presidente, o antigo Auxílio Brasil, instituído durante o governo Bolsonaro, foi extinto. Sendo assim, muitas dúvidas começaram a pairar sobre os beneficiários em relação às mudanças que passariam a acontecer com o novo programa.

De fato, várias mudanças já ocorreram e ainda estão em processamento já no primeiro mês de 2023. No entanto, uma das maiores dúvidas dos beneficiários está relacionada ao pagamento do 13º salário. Afinal, o Bolsa Família vai pagar o décimo terceiro aos participantes do programa em 2023?

Confira a nossa matéria na íntegra e entenda melhor sobre o assunto!

O Bolsa Família irá pagar 13º salário em 2023?

O Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, já anunciou diversas mudanças que irão ocorrer na transição para o novo Bolsa Família. Além disso, também anunciou a preservação de algumas regras do Auxílio Brasil, como a continuidade do pagamento de R$ 600 até o final do ano.

No entanto, o ministro ainda não fez nenhuma declaração relacionada ao pagamento do 13º salário para os beneficiários do programa.

Durante o primeiro ano de seu mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou o pagamento do décimo terceiro aos beneficiários do Auxílio Brasil. Mas esta não foi uma promessa do novo presidente Lula. Portanto, até o presente momento, não há a confirmação do pagamento extra no fim do ano.

Por outro lado, muitas mudanças já foram anunciadas e confirmadas pelo novo governo do Brasil. Veja a seguir.

Mudanças no novo Bolsa Família

A volta do Bolsa Família surgiu com muitas mudanças para o programa de distribuição de renda. O ministro do Desenvolvimento Social já afirmou que uma das principais mudanças a serem realizadas é a atualização dos cadastros. Isso porque acredita que muitas famílias já se tornaram inelegíveis a participar.

Sendo assim, haverá a atualização do Cadastro Único do Governo Federal. Este é o cadastro pelo qual o governo consegue as informações dos cidadãos para a distribuição de renda por meio dos programas sociais. Assim, todas as famílias serão convocadas para realizarem a atualização, prevista para ocorrer em até 90 dias.

Além da atualização cadastral, o novo Bolsa Família também trouxe outras mudanças. Confira!

1 – Pagamento bônus

Já foi confirmado que o Bolsa Família terá o pagamento de um bônus para cada criança de até 6 anos de idade. O valor será de R$ 150 por criança e cada família poderá cadastrar até duas crianças para o acréscimo. Sendo assim, o novo benefício poderá chegar ao valor de até R$ 900 por família.

2 – Requisitos para manter o benefício

Além do enquadramento nas regras de renda, os requisitos anteriormente exigidos pelo programa Bolsa Família voltarão a valer em 2023. Confira quais são eles:

As crianças precisam estar devidamente matriculadas em uma instituição de ensino e frequentando as aulas;

Manter a vacinação das crianças em dia e comprovar no cadastro do benefício por meio do cartão de vacinação;

Gestantes deverão estar realizando o pré-natal;

Lactantes (mães que amamentam) também deverão receber acompanhamento do sistema de saúde.

Calendário de pagamentos janeiro de 2023

A Caixa Econômica Federal já iniciou os repasses do primeiro pagamento do Bolsa Família de 2023. Assim como foi durante o pagamento do Auxílio Brasil, o pagamento do Bolsa Família também segue o calendário de acordo com último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

A seguir, confira o calendário de janeiro:

Final de NIS 1: 18 de janeiro (pago)

Final de NIS 2: 19 de janeiro (pago)

Final de NIS 3: 20 de janeiro (pago)

Final de NIS 4: 23 de janeiro

Final de NIS 5: 24 de janeiro

Final de NIS 6: 25 de janeiro

Final de NIS 7: 26 de janeiro

Final de NIS 8: 27 de janeiro

Final de NIS 9: 30 de janeiro

Final de NIS 0: 31 de janeiro