Bolsonaristas ultrapassam bloqueio e invadem Congresso Nacional

Foto: Afonso Ferreira/TV Globo

Um grupo com centenas de bolsonaristas furaram bloqueio policial e invadiram o Congresso Nacional, neste domingo (8), em Brasília. As informações são do UOL.

O grupo conseguiu subir a rampa de acesso do prédio e alguns manifestantes chegaram a ter acesso ao interior, vidraças do Salão Nobre foram quebradas.

Policiais Militares tentaram conter os bolsonaristas e um veículo da Força Nacional chegou a cair no espelho d’água localizado em frente ao monumento.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver o momento em que a grade que isolava o congresso é derrubada. À reportagem, a Polícia Militar do Distrito Federal emitiu nota onde fala sobre o trabalho na manifestação.

“Em momentos de manifestação popular, a PMDF busca sempre agir para que o evento ocorra de forma pacífica, mantendo-se a integridade das pessoas e patrimônio público e privado, a ordem pública e o cumprimento da legislação”, afirmou.

Palácio do Planalto

Bolsonaristas também foram ao Palácio do Planalto, sede do governo federal, onde conseguiram entrar na área externa. Policiais que estão no local fizeram uma barreira na tentativa de impedir que os manifestantes consigam entrar no prédio.

Vale lembrar que o presidente Lula não está em Brasília, já que viajou para Araraquara, interior de São Paulo, para ver de perto o impacto das fortes chuvas na região.

Os bolsonaristas pedem intervenção militar, que é inconstitucional, além da prisão do presidente Lula. O ministro da Justiça, Fávio Dino, autorizou o emprego da Força Nacional para atuação no local “em razão das manifestações políticas no centro da capital federal”, segundo a pasta.

