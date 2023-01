Bolsonaro está internado em um hospital dos Estados Unidos

Foto: Agência Brasil

Jair Bolsonaro foi internado nesta segunda-feira (9) em um hospital dos Estados Unidos, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O ex-presidente do Brasil foi hospitalizado no AdventHealth Celebration, um hospital com 220 leitos nas imediações de Orlando, na Flórida.

Desde a cirurgia a que foi submetido depois da facada de 2018, quando sofreu um atentado em Minas Gerais, Bolsonaro já foi hospitalizado algumas vezes por causa de dores abdominais. A última aconteceu em novembro.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, quando deixou o Brasil com um avião das Forças Aéreas Brasileira.

