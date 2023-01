Bolsonaro gastou 1/4 de R$ 1 milhão na Bahia em cartão corporativo

Foto: Divulgação

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) gastou cerca de 1/4 de R$ 1 milhão na Bahia no cartão corporativo. No total, foram mais de R$ 200 mil gastos, a maioria feitos em Salvador, ao longo dos quatro anos em que este à frente do Executivo.

O detalhamento dos gastos em cartões corporativos da Presidência da República foram divulgados na quinta (12). De acordo com o g1 Bahia, o cartão foi usado em 15 estabelecimentos da Bahia.

Somente em uma delicatessen de Salvador, a Boutique do Pão, Bolsonaro gastou cerca de R$ 19.775,00 apenas em uma ida ao local. O valor foi maior despesa com alimentação no cartão corporativo da Presidência feita em um estabelecimento comercial no Estado, entre 2019 e 2022.

Ainda segundo o g1, há registro de uma compra de R$ 27 mil na Bahia Catering, empresa que oferece alimentos congelados e em hotéis de Salvador. . O maior valor pago foi R$ 70 mil ao Real Classic Bahia Hotel, em Salvador.

Confira abaixo os gastos do ex-presidente no cartão em estabelecimentos comerciais da Bahia:

R$ 361 no Posto Bahia (Santo Antônio de Jesus);

R$ 70 mil no hotel Real Classic;

R$ 27 mil na Bahia Catering (Alimentos congelados);

R$ 64 mil no Fiesta Bahia Hotel;

R$ 29 mil no União Empreendimentos Turísticos da Bahia (Ibis de Cruz das Almas);

R$ 6.4 mil na Pousada Paraíso (Santa Cruz Cabrália);

R$ 43 no Braga Posto, no Imbuí, em Salvador;

R$ 6 mil em um hotel em Barreiras, no oeste da Bahia;

R$ 17 na Livraria do Aeroporto;

R$ 600 na padaria Belo Rústico, na Pituba, em Salvador;

R$ 19.775 na Boutique do Pão no Imbuí, em Salvador;

R$ 4.2 mil na Padaria Empório;

R$ 7.600 no hotel Transito da Base Aérea;

R$ 25 mil no Hotel Deville;

R$ 7.900 no Novo Sabor Cozinha industrial Eirele, restaurante no bairro Resgate, em Salvador.

