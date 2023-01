Bom Jesus dos Navegantes injeta cerca de R$ 30 milhões na economia de Penedo

Secom PMP

A 139ª Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo confirma sua condição de melhor e maior evento da cidade e região do Baixo São Francisco.

A manutenção da tradição religiosa, com a inclusão de programação artística e cultural, atrai milhares de pessoas para Penedo, o que significa mais dinheiro circulando no município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Sedecin), aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) foram injetados na economia penedense.

A ótima notícia foi divulgada pelo Prefeito Ronaldo Lopes nesta quarta-feira, 11, durante entrevista ao radialista e Vice-Prefeito João Lucas, no programa Realidade (Penedo FM).

O comércio local comemora o aumento em sua vendas no percentual de 60%, incremento em relação ao seu período normal, sem festas ou datas comemorativas.

O sucesso do evento começou com a determinação de Ronaldo Lopes em aumentar o espaço para o público na arena dos shows instalada na orla.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 70 mil pessoas estiveram no local de acesso gratuito em cada noite da programação de alto nível, inclusive com artistas de Penedo.

Os três dias de programação artística do Bom Jesus de Penedo colocou aproximadamente 210 mil pessoas na arena e mais dez mil na arquibancada, sem nenhuma ocorrência de maior gravidade registrada pela Polícia Militar.

