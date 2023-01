Bombeiros encerram ocorrência de incêndio no TCA

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Após mais de 12 horas de atuação o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) finalizou, na manhã desta quinta-feira (26), a ocorrência de combate ao incêndio que atingiu a cobertura do Teatro Castro Alves (TCA), localizado no Campo Grande, em Salvador.

Ao todo, 10 viaturas e pelo menos 42 bombeiros atuaram diretamente na ocorrência. O combate direto e o rescaldo aconteceram das 13h às 21h da quarta-feira (25) e durante toda a noite uma viatura do CBMBA permaneceu na edificação de sobreaviso

“Mantivemos uma guarnição no local para assegurar que não haveria reignição. Hoje pela manhã a ocorrência foi finalizada e as esquipes foram desmobilizadas. Mantivemos o incêndio confinado e conseguimos fazer com que não atingisse outros locais da edificação, se mantendo apenas no telhado”, explicou o coronel BM Aloísio Fernandes.

Os bombeiros mantiveram equipes na linha de fogo, no combate direto e outras para evitar que o incêndio se alastrasse. A rápida atuação da corporação e da brigada do TCA, que fez o primeiro atendimento, foi fundamental para preservar o equipamento. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

