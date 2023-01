Boninho anuncia início da ‘Casa de Vidro’ para terça (10)

Foto: Reprodução/TV Globo

De surpresa, Boninho apareceu nas redes sociais para anunciar uma das grandes novidades do “BBB 23”, o início da “Casa de Vidro” antes mesmo da estreia do reality show.

O confinamento vai acontecer no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, a partir da terça-feira (10) e vai poder ser acompanhado 24 horas por dia pelo Globoplay.

“Big Brother começando, Casa de Vidro amanhã no Via Parque (Shopping do Rio de Janeiro), você pode vir aqui conferir ou então você pode conferir pelo Globoplay e Pay-Per-View, 24 horas por dia pra dar esse gostinho de Big Brother”, iniciou o diretor.

Boninho ainda deu um spoiler sobre a novidade e revelou que uma dupla de pessoas vai conseguir ingressar no elenco oficial do “BBB 23”.

“A dinâmica é super simples, escolher uma dupla e tá aí a grande brincadeira, isso é o comecinho pra vocês entenderem o que vai começar com essa dupla. Fica ligado que o Big Brother Brasil já começou”, finalizou.

Veja o vídeo:

