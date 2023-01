Boninho anuncia Jogo da Discórdia para esta terça (17)

Foto: Globo

O fogo no parquinho começará antes do previsto pelo público no Big Brother Brasil. Após uma estreia “muy amigos”, o diretor do reality show, Boninho, prometeu aquecer o game com um ‘Jogo da Discórdia’ nesta terça-feira (17).

A dinâmica foi anunciada pelo Big Boss nas redes sociais. “Já que o BBB começou na segunda-feira, a gente pensou: o que pode ter na terça? Jogo da Discórdia!”, disse o diretor.

Boninho não anunciou qual será a dinâmica da vez, porém, pela análise do público, já deve causar um atrito dentro da casa após a primeira prova que deu imunidade a dupla Fred (Desimpedidos) e Ricardo.

A primeira crise da edição foi com Bruna Griphao e Gustavo, que se estranharam durante a prova. Na ocasião, a dupla Gustavo e Key havia sido eliminada, e Griphao comemorou a saída.

Logo em seguida, a eliminação foi revisada e o “agroboy” teve a chance de voltar ao jogo. Em seu retorno, Gustavo revidou a comemoração da atriz: “Chupa, Bruna! O caubói não tinha saído? Caubói voltou!”, gritou ele.

