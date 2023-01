Bradesco terá camarote no Carnaval de Salvador

Foto: Divulgação

O Bradesco estará presente no Carnaval de Salvador e mais uma vez com o banco dando nome a um camarote. O Bradesco Píer será o espaço oficial do banco no circuito Barra-Ondina, pelo terceiro ano. As informações são do Alô Alô Bahia.

O espaço foi reformulado para 2023, ampliando a capacidade de público. Ao invés de dois serão quatro andares, que abrigarão novos ambientes, além de um rooftop com vista para o Farol da Barra e ampla visão da festa até a subida do Cristo. O local também é o ponto escolhido pela Rede Bahia para montar o estúdio de transmissão durante o carnaval.

O Bradesco também vai patrocinar blocos do carnaval de Salvador e terá a marca estampada em abadás, blimps, batekos e Leds nos trios de Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, Claudia Leitte e Xanddy Harmonia. Brindes especiais serão distribuídos aos foliões dos blocos patrocinados e, também, dentro do camarote.

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.