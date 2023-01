Brasileira Juliana Nalú é apontada como affair de Lewis Hamilton

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A brasileira Juliana Nalú, que viveu um rápido romance com Kanye West, está sendo apontada como o novo affair do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. A especulação começou após o atleta Shaun White, casado com Nina Dobrev, postar um vídeo em que o piloto aparece dentro de uma jacuzzi com uma mulher. Os dois estavam abraçados. O vídeo foi deletado logo em seguido.

A modelo de 23 anos curtiu a virada na Antártida com Lewis e um grupo de amigos. Segundo a página Deuxmoi, conhecida por publicar fofocas de famosos anonimamente, levantou a possibilidade da acompanhante do piloto ser Juliana.

“Não sei se alguém liga, mas a ex de Jared Leto e Kanye West, Juliana Nalú, acabou de passar férias em um resort de luxo na Antártica (Nina D, Shaun W, etc estão no grupo). Os dois foram bem discretos, mas outros viajantes expuseram no Instagram”, diz a mensagem anônima enviada para a página.

A teoria ganhou força depois que Juliana postou uma foto nos stories, em que aparece usando um biquíni preto em um cenário de neve. Ela também apagou a foto logo depois da publicação.

Quem é Juliana Nalú?

Radicada em Los Angeles, Juliana nasceu no Rio de Janeiro, tem 23 anos, e já apareceu em campanha da marca SKIMS, da empresária Kim Kardashian, ex-esposa do artista.

Formada em arte cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras, Juliana Nalú participou do último capítulos de “Segundo Sol”, como par romântico de Chay Suede.

As cenas foram gravadas em Salvador, em 2018, e mostram a também atriz, juntinha do ator em cima de trio elétrico no bairro da Barra, tradicional da folia baiana.

A modelo chamou a atenção de Kanye West na festa de Kendall Jenner, em fevereiro deste ano. “Eu estava no Nice Guy, em Los Angeles. Em certo momento, o Kanye me abordou sorrindo e disse: ‘Adorei seu look, amei muito!’”, disse sobre o encontro na época.

“Agradeci e me apresentei e, na mesma hora, ele chamou a assistente, pedindo para que ela pegasse meu contato pois ele tinha interesse em fazer futuros trabalhos comigo na moda”, completou.

No Instagram, a musa tem mais de 480 mil seguidores e faz questão de exaltar a bandeira do Brasil ao lado do nome. No perfil, Juliana também ostenta looks que exaltam a nacionalidade.

