Brasileiros terão surpresa de R$ 600 no CAIXA TEM em janeiro

O Caixa Tem já foi confirmado pelo Governo Federal como meio oficial de pagamento da parcela de janeiro do Auxílio Brasil, que deve ser substituído pelo Bolsa Família. De acordo com os dados oficias, cerca de 21,6 de famílias receberão o valor mínimo de R$ 600 neste mês.

Devido a alteração da equipe que compõe o Governo Federal, as atualizações de novos dados do Auxílio Brasil foram atrasadas. Portanto, até o momento, os beneficiários não podem consultar informações no aplicativo oficial.

Pagamento do benefício do Caixa Tem

Os beneficiários interessados em consultar informações sobre o Auxílio Brasil podem verificar por meio do aplicativo disponível na Play Store, disponível para aparelhos do sistema Android, e na App Store, para dispositivos iOS.

É importante destacar que, até o momento, informações como calendário de pagamentos e valor do benefício, não foram divulgadas pelo Governo. Todavia, a nova equipe garantiu que o repasse do benefício neste mês será no valor médio de R$ 600 e poderá ser movimentado por meio do Caixa Tem.

Calendário de pagamento do benefício do Caixa Tem

A princípio, o calendário de pagamentos seguirá como antes, divulgado ainda pelo antigo governo. Portanto, o cronograma seguirá os pagamentos de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Confira as datas:

Final do NIS 1 – 18 de janeiro;

Final do NIS 2 – 19 de janeiro;

Final do NIS 3 – 20 de janeiro;

Final do NIS 4 – 23 de janeiro;

Final do NIS 5 – 24 de janeiro;

Final do NIS 6 – 25 de janeiro;

Final do NIS 7 – 26 de janeiro;

Final do NIS 8 – 27 de janeiro;

Final do NIS 9 – 30 de janeiro;

Final do NIS 0 – 31 de janeiro.

Adicional de R$ 150 será pago a partir de janeiro?

Os beneficiários do novo Bolsa Família contarão com um adicional de R$ 150 a partir deste ano. O benefício extra foi prometido pelo novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante sua campanha eleitoral. Na prática, ele será pago as famílias que possuem crianças com até 6 anos de idade.

No entanto, antes de começar a pagar o valor extra de R$ 150 aos beneficiários, o Governo Federal fará uma triagem para descobrir quais beneficiários têm familiares com até 6 anos de idade. Para isto, serão revisados, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, os dados informados no Cadastro Único (CadÚnico).

Todavia, a intenção ainda é passar um pente-fino na folha de pagamento do benefício e excluir os beneficiários que não se enquadram nos requisitos do programa social, mas estavam recebendo o Auxílio Brasil. Contudo, quem permanecer no Bolsa Família continuará recebendo o valor de R$ 600.

Quem receberá o Bolsa Família 2023?

Além das atuais regras do Auxílio Brasil, o governo Lula exigirá outras condições das famílias beneficiárias para elegibilidade no Bolsa Família. Confira a seguir:

Regras atuais que devem ser seguidas:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Regras que serão adicionadas a partir da promulgação do Bolsa Família:

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.