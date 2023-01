BRILHANTE NOTÍCIA para os beneficiários do INSS

O mês de janeiro mal começou e os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já estão ansiosos para receber a primeira parcela dos benefícios reajustados. Isso porque, o cálculo dos valores é realizado com base no salário mínimo, que também é corrigido anualmente.

Com a aprovação da PEC de Transição, o piso nacional passou de R$ 1.212 para R$ 1.320. Sendo assim, o pagamento mínimo da autarquia tem que ser elevado para o valor equivalente. No entanto, todas as modalidades de aposentadoria do INSS, pensões e benefícios terão um novo teto e novo piso.

Vejas as proporções:

R$ 1.212,00 – R$ 1.320,00 (salário mínimo);

R$ 1.300,00 – R$ 1.415,83;

R$ 2.000,00 – R$ 2.178,20;

R$ 3.000,00 – R$ 3.267,30;

R$ 4.000,00 – R$ 4.356,40;

R$ 5.000,00 – R$ 5.445,50;

R$ 6.000,00 – R$ 6.534,60;

R$ 6.500,00 – R$ 7.079,15;

R$ 7.087,22 – R$ 7.718,69 (teto).

Calendário da primeira parcela reajustada do INSS

Para identificar a data em que receberá os valores, é necessário identificar o dígito final do número de inscrição do benefício. Basta desconsiderar o algarismo verificador (aquele que se encontra após o traço). Veja um exemplo:

Supondo que o número de inscrição seja 123.456.789-0, o dígito final será o 9, e não o 0 que corresponde ao verificador.

Entendido isto, abaixo, confira as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de dezembro.

Para quem recebe um salário mínimo:

Benefício com final 1 – 25 de janeiro;

Benefício com final 2 – 26 de janeiro;

Benefício com final 3 – 27 de janeiro;

Benefício com final 4 – 30 de janeiro;

Benefício com final 5 – 31 de janeiro;

Benefício com final 6 – 01 de fevereiro;

Benefício com final 7 – 02 de fevereiro;

Benefício com final 8 – 03 de fevereiro;

Benefício com final 9 – 06 de fevereiro;

Benefício com final 0 – 07 de fevereiro.

Para quem recebe mais que salário mínimo:

Benefício com final 1 e 6 – 1 de fevereiro;

Benefício com final 2 e 7 – 2 de fevereiro;

Benefício com final 3 e 8 – 3 de fevereiro;

Benefício com final 4 e 9 – 6 de fevereiro;

Benefício com final 5 e 0 – 7 de fevereiro.

Como consultar os benefícios do INSS?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

Fila de espera

Em menos de um ano, a fila de espera para benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai andar com mais velocidade. Esta foi a promessa feita pelo novo Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT). Ele prometeu ainda tratar os aposentados e pensionistas com dignidade.

“O aposentado e o pensionista, bem como o usuário do BPC tem que ser tratado com dignidade, respeito e carinho. Eu pretendo em um ano fazer essa fila andar para valer”, disse Lupi na entrevista. O presidente do PDT assumiu oficialmente o cargo e disse que ainda não sabe exatamente quais são os números do INSS.

“Algumas pessoas falam em 1,2 milhão (tamanho da fila). Dizem – não tenho ainda estes dados – que há também uma retenção de mais de 5 milhões de indivíduos que poderão entrar. Isso inclui todos os benefícios, aposentadorias, pensões, benefício de prestação continuada (bpc), auxílio-saúde”, disse ele.

“Primeira coisa que eu quero fazer no Ministério da Previdência Social é dar total transparência. Transparência na arrecadação, transparência no que gasta, transparência nos devedores da previdência e transparência nos números.”