BRILHANTE NOTÍCIA para quem tem carteira assinada neste início de 2023

O ano de 2023 chegou e os trabalhadores já podem se preparar para receber o seu abono salarial PIS/PASEP referente ao ano-base 2021. O Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) já liberou o calendário de pagamento do benefício para que os titulares possam se organizar.

Segundo as informações, os repasses serão iniciados no mês de fevereiro tanto para quem recebe o PIS (voltado aos trabalhadores da iniciativa privada), quanto para quem tem direito ao PASEP (destinado aos servidores públicos). Os beneficiários poderão receber uma parcela de até R$ 1.320.

Além disso, de acordo como o Codefat, cerca de R$ 24,4 bilhões serão gastos com o pagamento do abono salarial em 2023, para um total de 23,6 milhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, 21,4 milhões têm direito ao PIS. O pagamento terá início no dia 15 de fevereiro e terminará em 17 de julho.

Confira o calendário completo do PIS/PASEP 2023

PIS (Programa de Integração Social):

Nascidos em Recebem dia Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de fevereiro Março 15 de março Abril 15 de março Maio 17 de abril Junho 17 de abril Julho 15 de maio Agosto 15 de maio Setembro 15 de junho Outubro 15 de junho Novembro 17 de julho Dezembro 17 de julho

PASEP ( Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público):

Final da inscrição Recebem dia 0 15 de fevereiro 1 15 de março 2 17 de abril 3 17 de abril 4 15 de maio 5 15 de maio 6 15 de junho 7 15 de junho 8 17 de julho 9 17 de julho

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2023?

Para receber o abono salarial do PIS/PASEP em 2023, o trabalhador precisa se enquadrar em alguns critérios. São eles:

Estar inscrito no sistema PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias em 2021;

Ter recebido salário mensal de dois salários mínimos ou menos em 2021;

Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social pela empresa contratante.

Qual o valor do PIS/PASEP 2023?

O valor da parcela do PIS/PASEP depende do tempo trabalhado com a carteira assinada no ano de apuração. Desse modo, quanto mais tempo trabalhado dentre os 12 meses, maior será o valor do benefício. Com relação ao valor do próximo ano, é equivalente ao salário mínimo previsto, de R$ 1.320.

1 mês de serviço: direito ao valor de R$ 110;

2 meses de serviço: direito ao valor de R$ 220;

3 meses de serviço: direito ao valor de R$ 330;

4 meses de serviço: direito ao valor de R$ 440;

5 meses de serviço: direito ao valor de R$ 550;

6 meses de serviço: direito ao valor de R$ 660;

7 meses de serviço: direito ao valor de R$ 770;

8 meses de serviço: direito ao valor de R$ 880;

9 meses de serviço: direito ao valor de R$ 990;

10 meses de serviço: direito ao valor de R$ 1.100;

11 meses de serviço: direito ao valor de R$ 1.210;

12 meses de serviço: direito ao valor de R$ 1.320.