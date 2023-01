A Brivia é reconhecida como uma das melhores agências para se trabalhar presente no Brasil. A empresa busca sempre contratar pessoas realizadas e valorizadas que se esforçam diariamente para fazer da companhia um lugar mais próximo e rico em possibilidades. Veja a seguir as vagas oferecidas pela empresa e tudo referente ao processo seletivo.

Brivia abre novos EMPREGOS pelo país

A empresa Brivia é especializada em transformação digital de grandes marcas, além de atuar na concepção e desenvolvimento de plataformas de experiência ao usuário. Trata-se de uma empresa que oferece uma experiência única aos seus usuários, além dos serviços de comunicação como agência full service.

A empresa leva suas atividades no Brasil, América Latina e na Europa e acredita no trabalho remoto e na autonomia profissional para que seus colaboradores tomem decisões em busca de novos resultados. As vagas oferecidas a seguir, são para aqueles que encaram desafios como novas oportunidades. Confira.

Analista de Cloud Computing – Remoto e Novo Hamburgo/RS;

Produtor Publicitário – Remoto e Rio de Janeiro;

Analista de Conteúdo – Remoto e Distrito Federal;

Líder de Atendimento Publicitário – Remoto e São Paulo;

Analista de Dados – Remoto e Rio de Janeiro;

Gerente de Projetos – Remoto e Santa Catarina;

Analista de Estratégia Sênior – Remoto e São Paulo;

Analista de Operações Publicitárias Pleno/Sênior – Remoto e Porto Alegre/RS.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem seguir as instruções disponibilizadas no site 123 empregos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de grandes empresas.