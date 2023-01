Bruna e Gabriel protagonizam climão no BBB 23: ‘Você é surda?’

Foto: Reprodução/TV Globo

A edição deste domingo (22) do Big Brother Brasil 23 mostrou uma sequência de brigas do casal Bruna Griphao e Gabriel no fim de semana. A maioria delas motivadas por um interromper a fala do outro durante conversas com outros brothers.

Em uma das brigas, o casal está com Paula e Guimê, que assistem à discussão, depois que Bruna corta Gabriel para falar e ele a repreende. “Toda hora você vai me atropelar nessa p*. Eu sou mudo ou você que é surda?”, disse o modelo.

A atriz ainda rebateu, dizendo que a forma como ele falou foi errada. “Eu não preciso ser grossa”. Em seguida, Gabriel provoca: “Você não tem que achar ruim. Vai dormir que você está cansada”.

Bruna chegou a levantar do sofá onde estava deitada e simulou que iria voltar para o quarto do líder, mas volta e eles fazem as pazes, em tom de brincadeira.

Ao longo do programa, mais uma briga dos dois foi exibida. Nas imagens, Gabriel discute com Bruna por ela não ter ficado ao lado dele em uma conversa com outros brothers, onde ele sentiu que teve o direito de fala cortado mais uma vez. “Na hora de eu falar, você poderia ter me apoiado”, disse o modelo.

Nas redes sociais, vários internautas criticaram as situações e comentaram sobre a relação dos dois dentro da casa. “Bruna é chata e Gabriel é tóxico”, escreveu uma internauta. “O Gabriel é um escroto, mas a Bruna também é um chiclete”, disse outra.

Veja mais comentários abaixo

A bruna e o Gabriel formam aquele típico casal de ensino médio 😴😴 — Guto (@gutoa_) January 23, 2023

Alguém dá uma cascudo na Bruna pelo amor de God? Ela tem que acordar pra vida. E pau no cu do Gabriel#bbb23 — Invis𝑰𝒗𝑜✪ (@poxaivo) January 23, 2023

Esse Gabriel podia só chamar a Bruna e falar que não aguenta mais o grude dela, simples. Quer viver na ignorância, coisa chata — Eduarda Ribeiro (@duda_nsribeiro) January 23, 2023

guimê metia pau no cristian falando que ele era grosso com marvvila e agora com gabriel e bruna ele não abre a boca 💀 — ☆ (@lanwanngji) January 23, 2023

o gabriel é um babaca só q a bruna n percebe mds — Lala🫶🏼 (@Lalakkjjkbg) January 23, 2023

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.