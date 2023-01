Bruna e Gabriel são alertados por Tadeu após sequência de brigas

Foto: Reprodução/TV Globo

Tadeu Schmidt destinou um tempo da edição deste domingo (22) do Big Brother Brasil 23 para ter uma conversa séria com o casal Bruna Griphao e Gabriel sobre o relacionamento dos dois.

Usando comentários de outros brothers da casa como exemplo e certamente embasado pela reação do público do lado de fora, o apresentador alertou os dois sobre a relação conturbada e cheia de discussões dentro da casa.

Uma das falas foi a de Antônio “Cara de Sapato” Jr, que disse: “Vocês são um casal muito chato”. A outra foi de Tina, que falou abertamente: “Vocês dois são tóxicos”.

“Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora consegue ver quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados”, disse Tadeu.

Em seguida, o apresentador ainda citou uma das discussões registradas no fim de semana do casal, onde o modelo sugere dar cotoveladas na boca de Bruna depois que ela diz que se acha o homem da relação.

“Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira”.

Enquanto Tadeu falava, os dois ficaram parados e visivelmente constrangidos. Logo após o alerta, o apresentador chamou o intervalo. Gabriel então chamou Bruna para conversar.

“Você se sente em uma relação tóxica?”, perguntou para a atriz, que respondeu que não.

Brigas

Foto: Reprodução/TV Globo

A edição deste domingo mostrou uma sequência de brigas do casal no fim de semana. A maioria delas motivadas por um interromper a fala do outro durante conversas com outros brothers.

Em uma das brigas, o casal está com Paula e Guimê, que assistem à discussão, depois que Bruna corta Gabriel para falar e ele a repreende. “Toda hora você vai me atropelar nessa p*. Eu sou mudo ou você que é surda?”, disse o modelo.

A atriz ainda rebateu, dizendo que a forma como ele falou foi errada. “Eu não preciso ser grossa”. Em seguida, Gabriel provoca: “Você não tem que achar ruim. Vai dormir que você está cansada”.

Bruna chegou a levantar do sofá onde estava deitada e simulou que iria voltar para o quarto do líder, mas volta e eles fazem as pazes, em tom de brincadeira.

Ao longo do programa, mais uma briga dos dois foi exibida. Nas imagens, Gabriel discute com Bruna por ela não ter ficado ao lado dele em uma conversa com outros brothers, onde ele sentiu que teve o direito de fala cortado mais uma vez. “Na hora de eu falar, você poderia ter me apoiado”, disse o modelo.

Nas redes sociais, vários internautas criticaram as situações e comentaram sobre a relação dos dois dentro da casa. “Bruna é chata e Gabriel é tóxico”, escreveu uma internauta. “O Gabriel é um escroto, mas a Bruna também é um chiclete”, disse outra.

