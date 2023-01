Bruna faz desabafo para Gabriel no ‘BBB’: ‘Não consigo te olhar’

Foto: Reprodução / Globoplay

Bruna Griphao fez um verdadeiro desabafo para Gabriel na tarde desta quarta-feira (25). Os dois conversaram sobre jogo e durante o papo, a atriz tocou no assunto da relação afetiva entre eles.

“Fiquei bem aliviada que eles [Key e Gustavo] não saíram [no Paredão], no sentido que eu fiquei com muita raiva, e tal, mas foi o que eu falei, não tinha como ser incoerente com a única pessoa que falou mal de mim. Assim indiretamente, foi ele”, conta a atriz.

“Estou com muito medo de estar sendo trouxa. Eu acho que fiquei bem abalada com o que aconteceu e eu preciso de um pouquinho de paz, não quero mais guerra”, continuou Bruna.

Gabriel, então, cita querer abraçar a atriz. Mas ela pondera: “Não consigo nem te olhar direito. Tipo, mexe muito, fico mal, tô tentando ignorar isso”.

Recentemente, a atriz mandou um recado para a família durante o Raio-X, após receber um alerta de Tadeu Schmidt sobre o início de um relacionamento tóxico com Gabriel.

“As percepções vão mudando toda hora. Uma coisa que a gente não percebe pode ser enorme e estou tentando entender, fazer sentido, escutar e melhorar. Queria pedir desculpa à minha família se eu me coloquei em alguma posição que vocês não gostaram de me ver. Agora é bola pra frente e tentar ser melhor”, disse ela na ocasião.

