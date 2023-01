Bruna Griphao deixa barriga tanquinho à mostra durante banho

Foto: Divulgação/Globo

A participante do camarote do “BBB 23” Bruna Griphao, virou assunto nas redes sociais após tomar um banho no reality show.

Depois de passar horas em uma prova de resistência que foi vencida por Fred e Ricardo, a atriz decidiu tomar um ducha e deixou a barriga trincada à mostra.

Ao mostrar o shape na casa mais vigiada do Brasil, internautas repercutiram a barriga tanquinho que Bruna Griphao garante ter conseguido sem cirurgia plástica.

“A barriga chapadona”, escreveu um fã. “A barriga da Bruna Griphao me causou 100 tipos de depressão”, brincou outra conta.

“Mas vocês viram a barriga da Bruna Griphao?”, se chocou um internauta. “Meu Deus a meta é essa, ficar com a barriga igual a da Griphao. Vou mandar pro meu personal vou dizer pra ele que não reclamo mais”, disse mais uma.

Confira:

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.