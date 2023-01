Bruna Griphao e Larissa discutem no quarto do líder do ‘BBB 23’

Foto: Reprodução/TV Globo

Parece que a relação entre Bruna Griphao e Larissa ficou estremecida após as sisters discutirem no quarto do líder na madrugada desta sexta-feira (20).

Tudo começou após a dupla começar a falar sobre o jogo com Fred e Gabriel. Bruna apresentou visões diferentes do jogo e Larissa não gostou nada da situação.

“Falaram que o jogo era podre porque todos estavam se virando contra o Cris, que o Gabriel falou com a Key, era um bagulho desse”, iniciou a loira.

“O meu perigo de ir para o paredão é que, se elas decidirem votar no cowboy e na Key, eles me levam de contragolpe, não é pela casa que eu iria”, completou Gabriel.

“Se a gente votar neles, o contragolpe é no Guimê e na Tina, eu tenho certeza. Eles só falaram do Guimê”, disse Larissa. “Mas o problema deles é com o Gabriel”, rebateu Bruna Griphao. “Meu Deus, amiga, não. Então, a gente viu coisas diferentes. Eu estou ficando louca então. Amiga, eles falaram do Guimê o tempo inteiro”, discordou a amiga.

Logo depois, Bruna insinuou que não confiava no posicionamento de Larissa e a sister não gostou nada disso. “Tá me chamando de mentirosa. Chega, vou embora. Eu sei o que eu vi, eles falaram do Guimê o tempo inteiro. Eu acho que ele (Gabriel) também está na reta, mas eles não falaram um minuto que ele estava na reta”, disparou ela.

Após a discussão as duas caíram no choro e ainda não resolveram a situação dentro da casa mais vigiada do Brasil.

