Bruna Griphao e Larissa vencem prova do líder no ‘BBB 23’

Foto: Reprodução/TV Globo

Bruna Griphao e Larissa venceram a prova do líder do “Big Brother Brasil 23” na noite da quinta-feira (19) e se tornaram as primeiras líderes da nova temporada.

A dinâmica contava com o equilíbrio de bolas em um disco de pizza na primeira etapa. Na segunda parte, os participantes precisavam pegar balões para colocá-los em sanduíches.

A dupla formada por Bruna e Larissa conseguiu realizar a prova em menos tempo e saiu na frente de Paula e Gabriel, que estavam avançados na disputa.

Depois da vitória, Tadeu Schmidt revelou que a atriz e a professora de educação física conseguiram realizar a prova com 14 milésimos de segundo de diferença da dupla de ex-participantes da casa de vidro.

Como são as líderes da semana, Bruna e Larissa escolheram as pessoas que formaram o primeiro vip: “A primeira dupla Fred e Alface [Ricardo], Guimê e Tina, Amandinha e Cara de Sapato e Paula e Gabriel”.

Veja o momento da vitória:

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.