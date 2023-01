Bruna Griphao pede desculpas para família após alerta sobre relacionamento

Foto: Reprodução/Globoplay

A atriz Bruna Griphao mandou um recado para a família na manhã desta segunda-feira (23), após receber um alerta de Tadeu Schmidt sobre o início de um relacionamento tóxico com Gabriel.

Durante o Raio-X, feito diariamente pelos brothers e sisters no confessionário, a confinada pediu desculpas para a família por conta do posicionamento recente no jogo.

“As percepções vão mudando toda hora. Uma coisa que a gente não percebe pode ser enorme e estou tentando entender, fazer sentido, escutar e melhorar. Queria pedir desculpa à minha família se eu me coloquei em alguma posição que vocês não gostaram de me ver. Agora é bola pra frente e tentar ser melhor”, disse Bruna Griphao.

Vae lembrar que o pai da atriz já havia criticado Gabriel, por meio das redes sociais, antes mesmo do toque dado pelo apresentador do “BBB 23”.

“Abusivo filho da p*ta”, escreveu Paulo Orphao por meio do Instagram ao ficar revoltado com o tratamento de Gabriel com a filha.

