Bruna Linzmeyer não renova contrato e deixa a TV Globo após 12 anos

Bruna Linzmeyer decidiu não renovar seu contrato com a TV Globo. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, atriz não aceitou estender seu vínculo com a emissora por mais dois anos.

Segundo a publicação, a atriz deseja investir mais da sua atuação no cinema. Se aceitasse o contrato ela não conseguiria conciliar os trabalhos nas telonas com as novleas e séries da Globo.

O último papel de Bruna na emissora carioca foi na primeira fase do remake de ‘Pantanal’. Ela interpretou a jovem Madeleine. Linzmeyer fez parte do casting da TV Globo por 12 anos. Ela estreou na emissora na série “O Que Querem as Mulheres?” (2010).

Vale destacar que a atriz aproveitou alguns dias de férias em Salvador, na Bahia. Na capital baiana, a loira se banhou nas águas do Porto da Barra, visitou amigos como a jornalista e humorista baiana Tia Má e também foi a alguns ensaios de verão.

