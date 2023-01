Brunna Gonçalves aparece na frente da Casa de Vidro e dá recado

Foto: Reprodução/Globoplay

Parece que a Casa de Vidro do “BBB 23” será uma das mais badaladas da história do programa após mais uma ex-BBB aparecer na frente do local.

Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, foi até o shopping do Rio de Janeiro, onde está localizado o confinamento, para dar um recado para Gabriel, Manoel, Giovanna e Paula.

Com um cartaz rosa na mão, posicionada na grade que separa o público dos confinados, Brunna pediu para não tirarem dela o papel de planta do “BBB”.

“Não tirem meu posto de planta (risos)”, escreveu a dançarina no cartaz que fez os confinados caírem na gargalhada. A frase faz referência ao papel dela no reality show, já que ela não esteve tão envolvida no jogo.

Em outro cartaz, ela pediu para que a dupla escolhida não cante dentro da casa mais vigiada do Brasil, a cantoria que foi duramente criticada durante o “BBB 22” pelo público e internautas. “A gente não vai errar”, respondeu Giovanna.

Veja:

