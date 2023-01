Bruno Gagliasso entrega torcida para o ‘BBB 23’: ‘Cuida do meu filho’

Foto: Reprodução/TV Globo

O ator Bruno Gagliasso participou do “Encontro com Patrícia Poeta” nesta terça-feira (17) onde falou sobre a estreia do “Big Brother Brasil 23”.

Durante conversa com os apresentadores, o artista disse ser um fã do reality show e até entregou para quem está torcendo na nova temporada.

“Mas é claro! Sou viciado desde o primeiro”, iniciou Bruno Gagliasso que esteve no programa para divulgar a estreia da série “Mariguella”.

“Conheço o Fred [Nicácio], ele cuida da pele do meu filho, do Bless”, disse o ator ao ser questionado sobre a torcida dele para a vitória no “BBB 23”.

“Tô torcendo pra ele também, pra Tina, gosto do Guimê, o Cara de Sapato é gente boa pra caramba”, completou Bruno Gagliasso.

Vale lembrar que Fred Nicácio é médico dermatologista e também é conhecido por atender grandes estrelas, incluindo o ator Bruno Gagliasso e a família dele.

