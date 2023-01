Bruno, participante do grupo pipoca, gera comparações com Gil

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Depois da entrada dos participantes na casa mais vigiada do Brasil, a análise dos perfis. O público já começou a opinar sobre os novos brothers e sisters do BBB 23, e um deles chamou atenção, Bruno. O motivo é bem conhecido pelos fãs do programa: Gil do Vigor. O comportamento do brother tem gerado comparações com o ex-BBB.

“Eu gostei do Bruno, mas ele tá forçando um pouco (pode ser impressão minha). Gil do Vigor foi um só, não devemos comparar”, opinou um na web.

Bruno faz parte do grupo pipoca. É atendente de farmácia, alagoano e tem 32 anos. O brother entrou na casa fazendo dupla com Aline Wirley, do “camarote”, o que também gerou uma outra comparação. O público lembrou da entrada de Gil e Karol Conká, os primeiros a entrar na casa do BBB 22.

“O Bruno e Aline sendo os primeiros a entrarem na casa tá me lembrando Gil e Mamacita entrando primeiro também”, disse um influenciador do Twitter.

A repercussão foi tão grande que a trend “Gil 2.0” chegou a ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Gil do Vigor + Projota = Bruno?

O público também apontou semelhanças de Bruno com outro ex-BBB, Projota. Mas, nesse caso, a comparação foi atrelada a aparência do brother.

“O Bruno é a fusão do Gil com o Projota”, analisou um.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.