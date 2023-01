Bruno Reis apresenta novo secretariado; confira mudanças

Fotos: Valter Pontes/Secom

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta segunda-feira (16) mudanças do secretariado municipal, em coletiva de imprensa no Hotel Mercure, no Rio Vermelho. No total, foram 16 alterações em secretarias ou órgãos municipais, incluindo pessoas que já faziam parte da gestão e foram remanejadas e novos integrantes da administração.

“É normal de dois anos de governo que possamos fazer algumas mudanças, possamos trazer novas pessoas para a gestão e remanejar outras que estão com a gente já algum tempo”, salientou.

“Estamos trazendo gente com experiência na vida pública trazendo também renovação. Com o propósito de melhorar ainda mais nossa gestão depois de dois anos, estamos fazendo algumas mudanças normais durante o percurso. Meu compromisso é com a cidade, com as as pessoas e em fazer a melhor gestão do Brasil”, continuou.

A vice-prefeita Ana Paula Matos assume a Secretaria de Saúde (SMS), pasta até então comandada por Décio Martins, que irá para a Transalvador. O deputado federal Cacá Leão será secretário de Governo (Segov).

Na Educação (Smed), o novo titular é Thiago Dantas, que ocupava a função de secretário de Gestão. No lugar de Thiago na Gestão (Semge), assume Rodrigo Alves, que desde 2021 exercia cargo de diretor de Infraestrutura na Secretaria de Educação.

Subprocurador-Geral do Município de Salvador desde janeiro de 2021, Eduardo Porto comandará a Procuradoria Geral a partir de agora. Vereador da capital baiana, Luiz Carlos de Souza retorna à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), enquanto Luciano Ribeiro, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Caculé, assume a Secretaria de Ordem Pública (Semop).

Na Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), o novo titular é Júnior Magalhães, que deixa a Diretoria de Iluminação Pública (DSIP), ocupada agora por Ângelo Magalhães.

O empresário Pedro Tourinho comandará a Secretaria de Cultura e Turismo, enquanto Andréa Mendonça, até então titular da pasta, vai para a Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais.

Lázaro Jezler Filho assume a Secretaria de Manutenção (Seman) em substituição a Luciano Sandes, que será o diretor-geral das Prefeituras-Bairro. Zilton Kruger comandará a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) no lugar de Humberto Viana, novo chefe de cerimonial.

Além disso, o vereador Kiki Bispo foi anunciado como o novo líder da bancada de governo na Câmara Municipal.

Confira o perfil de cada secretário:

Secretaria de Saúde – Ana Paula Matos

Ana Paula Andrade Matos Moreira é vice-prefeita de Salvador. Professora, advogada, administradora e servidora concursada da Petrobras, possui pós-graduação em Finanças Corporativas e mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Iniciou a trajetória na gestão municipal como diretora geral de Educação, em 2013. Em seguida, foi chefe de gabinete da Vice-Prefeitura, presidente do Instituto de Previdência Municipal (PREVIS), secretária das PrefeiturasBairro, titular da pasta de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPRE) e secretária de Governo (SEGOV) de Salvador.

Secretaria de Governo – Cacá Leão

Carlos Felipe Vazquez de Souza Leão é formado em Administração e Planejamento Municipal pela POLIFUCS, com pós-graduação em Gestão Pública. Foi eleito deputado estadual em 2010 e deputado federal em dois mandatos: 2014 e 2018. Foi oito vezes consecutivas escolhido entre os 100 parlamentares mais influentes do país e um dos deputados que mais trouxe recursos para a Bahia – cerca de R$1 bilhão em investimentos para Saúde, Educação, Infraestrutura e Assistência Social entre outras áreas. Também foi relator do Orçamento da União, a mais importante dentro do Congresso Nacional, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Foi, ainda, vice-líder do Progressistas e líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados.

Secretaria de Educação – Thiago Dantas

Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Thiago Martins Dantas exerceu o cargo de Analista Processual do Ministério Público da União (2005) e, após, atuou como advogado da União (2005-2011), lotado na Procuradoria da União no Espírito Santo e na Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, designado para a Consultoria Jurídica do Comando da Marinha. Foi também nomeado procurador da Fazenda Nacional. Entrou para a Procuradoria do Município de Salvador (PGMS) em 2011 e ocupou a chefia da representação do órgão na Secretaria Municipal da Fazenda (2013-2016). Thiago Dantas foi titular da Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE) no período de 2017 a 2023.

Secretaria de Gestão – Rodrigo Alves

Rodrigo Santos Alves é baiano, casado e pai de três filhas. Advogado graduado pela UCSAL possui especialização em direito pela PUC/SP, e cursa mestrando em Direito Público no IDP. Após 10 anos como executivo no mercado imobiliário, foi superintendente do IBAMA na Bahia por dois anos, e desde 2021 é diretor de infraestrutura na SMED. Foi diretor de diversas entidades de classe e fundador do IBDI – Instituto Baiano de Direito Imobiliário.

Procuradoria Geral – Eduardo Porto

Eduardo Vaz Porto é pós-Graduado em Direito Público e exmembro da Advocacia-Geral da União (AGU), tendo exercido o cargo de Procurador Federal. Ocupou a chefia da Representação da Procuradoria do Município de Salvador (PGMS) em diversas secretarias municipais. Foi membro titular do Conselho de Administração da extinta Companhia de Transportes de Salvador (CTS), além de subprocurador-Geral do Município de Salvador (PGMS) desde janeiro de 2021.

Secretaria de Infraestrutura – Luiz Carlos de Souza

Vereador eleito por Salvador pelo terceiro mandato consecutivo, presidente municipal do Partido Republicanos, ex-secretário de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (SEINFRA), escritor, autor dos livros Um Minuto e Nada Mais e 7 Segredos para uma Gestão de Sucesso. O Equilíbrio entre Administração e Fé.

Secretaria de Ordem Pública – Luciano Ribeiro

Luciano Ribeiro é advogado, com pós-graduação em Direito Público Municipal e Direito Processual Civil. Foi prefeito de Caculé entre os anos de 2005 e 2012 e, na ocasião, teve o trabalho reconhecido pelas políticas públicas adotadas na preservação do meio ambiente e em defesa das crianças e dos adolescentes. Como deputado estadual entre 2015 e 2018, atuou como membro titular do comitê gestor do Programa Luz para Todos e como vice-presidente das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento e Finanças (COF). Foi secretário particular do então prefeito de Salvador, ACM Neto e, atualmente, é secretário-geral do União Brasil Bahia e primeiro suplente de deputado estadual

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer – Júnior Magalhães

Júnior Magalhães é advogado especializado em Políticas Públicas e Gestão de Obras, Qualidade e Desempenho das Construções. Ele foi secretário Municipal de Desenvolvimento Social de Candeias e deputado estadual por dois mandatos. Na Prefeitura de Salvador, foi Assessor Especial do Prefeito e coordenador do programa Ouvindo Nosso Bairro, além de ter criado e coordenado o Gabinete da Prefeitura em Ação e o projeto Salvador Bairro a Bairro. Ele também exerceu os cargos de Diretor-geral das Prefeituras-Bairro e Diretor de Iluminação Pública, onde coordenou o programa Iluminando Nosso Bairro, que modernizou o parque luminotécnico de Salvador e tornou a cidade a única no país com 100% da iluminação pública em LED.

Secretaria de Cultura e Turismo – Pedro Tourinho

Pedro Tourinho nasceu em Salvador, formou-se em comunicação social e, com passagem pela UCLA, é também especialista em entretenimento e mídia. Trabalhou no Grupo ABC, na Record e nas Organizações Globo. Atuou também na gestão de carreira, imagem e desenvolvimento de negócios de algumas das personalidades mais importantes do país como Anitta, Regina Casé e Bruno Gagliasso. Fundador da SOKO, premiada agência de comunicação do país com clientes como AMBEV, Google, Netflix, Vivo e Spotify. Entusiasta de plataformas de economia criativa, é investidor e advisor em startups. É Autor do livro sobre imagem pública “Eu, eu mesmo e minha selfie”, lançado em 2019 pelo portfólio Penguin.

Secretaria de Manutenção – Lázaro Jezler Filho

Lázaro Jezler Filho é administrador com MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e possui especialização em Gestão Pública. No setor privado exerceu atividades na área de manutenção no Polo Petroquímico de Camaçari. Foi também subsecretário da Secretaria de Manutenção de Salvador (Seman) e, mais recentemente, subsecretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) da capital baiana.

Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro – Luciano Sandes

Luciano Sandes é graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental Urbana pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com mestrado em Engenharia Ambiental e Urbana pela mesma instituição. Atua em cargos de gestão nos últimos 20 anos na área de infraestrutura urbana e na gestão de obras e contratos. Foi superintendente de Equipamentos Urbanos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA), Diretor de Manutenção de Infraestrutura Urbana da Secretaria Municipal de Manutenção (SEMAN) Atualmente exercia o cargo de secretário de Manutenção da Cidade (SEMAN).

Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais – Andréa Mendonça

Andréa Mendonça é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com pós-graduação em Relações Internacionais, em Gestão Pública e em Design Thinking. Foi vereadora de Salvador, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI) e presidente da Junta Comercial da Bahia (JUCEB).

Transalvador – Décio Martins

Nascido em 12 de abril de 1985, Decio Martins Mendes Filho é Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador (UCSal), e especialista em Direito Público. Com vasta experiência em funções públicas, ocupou o cargo de Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Salvador (CMS), esteve Subsecretário de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPRE), foi Subsecretário Municipal da Saúde, e possui, ainda, formação o Programa de Líderes da Fundação Dom Cabral.

Diretoria de Iluminação Pública – Ângelo Magalhães

Nascido em 2 de fevereiro de 1980, Ângelo Mário Peixoto de Magalhães Neto é natural de Salvador. Casado, o administrador de empresa, e produtor de eventos. É especialista em gestão pública e projetos. Ingressou na Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) em junho de 2014, como assessor do então prefeito, ACM Neto. Posteriormente, em 2017, assumiu o cargo de assessor especial da prefeitura. Atualmente, atua na direção da Secretaria Geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro e coordena as operações especiais da PMS.

Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Zilton Kruger

Zilton Krüger Netto é graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador. Foi Assessor Parlamentar na Câmara Municipal de Salvador de 2013 a 2018, Chefe de Gabinete da Secretaria de Promoção Social (SEMPRE), Diretor da CODECON e Prefeito Bairro – Barra/Pituba.

Chefe de cerimonial – Humberto Viana

Administrador, pós graduado em Marketing e Mestre em Administração Estratégica. Foi Ouvidor Geral da Universidade Salvador e da Prefeitura Municipal do Salvador, Secretario de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro. Atualmente é Coordenador da Agenda de Eventos do Prefeito e Diretor Geral da CODECON.

Líder do governo na Câmara de Salvador – Kiki Bispo

Vereador pelo partido União Brasil, Advogado, formado pela Universidade Católica. Exerceu os cargos de secretário municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, presidente da CCJ, 1º secretário, vice presidente, e atualmente, é vice líder de governo na Câmara Municipal de Salvador.

