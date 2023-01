BSL Saúde CONTRATA profissionais no Sudeste

A BSL Saúde, rede de empresas que promove cuidados e atenção especializada para a saúde do idoso, tratamentos de reabilitação e paliativo em diagnósticos pós-agudo e cuidados em casa, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dito isso, confira agora mesmo quais são os cargos abertos:

Analista de Tecnologia da Informação – São Paulo/SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – São Paulo/SP – Efetivo;

Cozinheiro / Copeira / Auxiliar de serviços Gerais – São Paulo/SP – Banco de talentos;

Comprador Sênior – São Paulo/SP – Efetivo;

Cozinheira para Casa de Repouso em Valinhos – Valinhos/SP – Efetivo;

Estagiário de Compras – São Paulo/SP – Estágio;

Estágio em Gestão de Projetos e Indicadores – São Paulo/SP – Estágio.

Mais sobre a BSL Saúde e como se candidatar

Como você já conseguiu olhar a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a BSL Saúde, vale destacar que a empresa acredita que pode transformar a sociedade promovendo um ambiente onde as pessoas sintam-se inspiradas a dar o melhor de si. Com respeito pela vida e pela história das pessoas, entende que cuidar de pessoas é parte de um significado maior.

Em resumo, a BSL Saúde foi criada em 2015 como essência de um sonho: promover cuidados e atenção para idosos de uma maneira diferente. A população acima de 60 anos cresce a cada ano no Brasil e a expectativa de vida também. Por isso, cada vez mais se torna necessário a atenção e cuidados qualificados à esse público.

Por fim, a BSL Saúde valoriza o desenvolvimento dos colaboradores e estimula valores fundamentais para garantir uma prestação de serviço, aos residentes, com respeito, carinho e atenção às necessidades de cada idoso.

