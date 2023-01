Bug no WhatsApp? Resolva com ESTAS dicas

Muitos brasileiros têm o WhatsApp como o seu principal meio de comunicação. Neste sentido, quando o aplicativo fica travando ou apresentando algum tipo de bug, é necessário recorrer aos recursos de reparação.

Assim, neste artigo, confira 4 dicas valiosas e imbatíveis:

Verifique se o problema é geral

Quando o WhatsApp apresentar algum problema em seu sistema, a primeira coisa a se fazer é verificar se o aplicativo está fora do ar ou se é um problema exclusivamente do seu dispositivo ou internet.

Outra ação é verificar o armazenamento do seu aplicativo. Para fazer a limpeza correta do cache, basta seguir o passo a passo abaixo:

Para excluir o cache do WhatsApp, acesse as “Configurações” do seu dispositivo; Em seguida, vá em “Aplicativos” e procure por “WhatsApp”; Nessa seção, clique em “Armazenamento e dados”; Para concluir a operação, toque na opção de excluir o cache do WhatsApp.

Lembrando que com a limpeza do cache do WhatsApp você estará excluindo apenas dados inúteis do mensageiro.

Pesquise possíveis atualizações

Mesmo realizando algumas das ações anteriores, é possível que o aplicativo continue apresentando os mesmos erros. Neste caso, resta ver se na sua loja virtual há a opção de atualização. Veja como fazer:

Acesse sua loja de aplicativos; Pesquise o nome do WhatsApp; Quando encontrado, observe se existe a opção “atualizar” ou se aparece “iniciar”; Em seguida, basta clicar sobre o botão para que a atualização seja iniciada; Por fim, o seu aplicativo estará em sua última versão.

Na última opção, caso não haja a disponibilidade de atualização, a única solução será desinstalar o aplicativo e instalar novamente. No entanto, para evitar que suas mensagens sejam perdidas, é importante que o backup das mensagens esteja em dia.

Como rastrear qualquer pessoa com o WhatsApp?

De antemão, para realizar o procedimento é necessário que a pessoa esteja conectada à internet. Caso contrário, não é possível que a ferramenta funcione. Além disso, é necessário que o aparelho esteja de modo a permitir que o mensageiro utilize o sinal de GPS.

Caso um dos requisitos mencionados acima não esteja ativado, não tem como o rastreio funcionar. Mas, com as etapas verificadas e em funcionamento, já é possível partir para a fase do rastreio.

Os usuários do WhatsApp podem saber a localização de uma pessoa durante os períodos de 15 minutos, 1 hora ou 8 horas. Também existe a opção de localização em tempo real, cujo tempo é ilimitado.

Veja como ativar essa função em celulares Android e iOS:

Android

Abra a conversa com quem deseja compartilhar a sua localização; Depois, toque no ícone de clipe de papel; Feito isso, clique em “Localização” e, em seguida, selecione “Localização em tempo real”. Vá em “Continuar” e defina o tempo de compartilhamento. Clique no botão de seta verde que irá permitir que você compartilhe o lugar em que estar; A localização é exibida no chat em formato de quadro. Para acompanhar, basta abrir o mapa e clicar na opção “Ver localização em tempo real”; Depois, clique em “Continuar”.

iOS

Abra a conversa com o contato que deseja compartilhar a sua localização; Na sequência, clique no “+”; Em seguida, toque em “Localização”; Para finalizar, selecione o tempo (15 minutos, 1 ou 8 horas) em que deseja manter a informação disponível. Mande a mensagem clicando na seta.

Vale ressaltar que a ferramenta é original do WhatsApp, sem necessidade de utilizar outros aplicativos ou softwares para o seu funcionamento.