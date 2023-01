A Bunge Alimentos está presente em mais de 40 países e é líder mundial em processamento de oleaginosas. Nesta data, a empresa disponibilizou diversas vagas de emprego em algumas regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a seleção de candidatos.

Bunge Alimentos abre novos EMPREGOS em todo o país

A Bunge Alimentos foi fundada com o intuito de conectar os agricultores aos consumidores e fornecer alimentos essenciais para o mundo. A companhia possui mais de 115 anos de trajetória e atualmente conta com mais de 100 unidades de negócios.

Para continuar atuando de forma sustentável e responsável, a empresa disponibilizou diversas vagas de empregos para aqueles que estão em busca do seu crescimento profissional e encaram desafios como novas oportunidades. Confira, a seguir, os empregos disponíveis.

Estágio de Logística Ferroviária (3 vagas disponíveis) – São Paulo;

Analista de Recursos Humanos – São Paulo;

Operador de Máquinas – Minas Gerais;

Analista de Trade Marketing Sênior – São Paulo;

Ajudante Geral – Santa Luzia/MG:

Estágio em Planejamento Logístico – São Paulo;

Operador de Moagem – Tatuí/SP;

Instrumentista – Nova Mutum/MT;

Supervisor de Vendas – Goiânia/GO;

Operador Conferente – Minas Gerais;

Planejador de Manutenção – Santa Luzia/MG;

Analista Sênior de Serviço de Atendimento ao Cliente – São Paulo;

Analista de Processos Industriais Jr – Rondonópolis/MT;

Estágio no setor Jurídico – São Paulo.

Veja também: Banco Mercantil do Brasil abre novos EMPREGOS; confira as vagas

Como se candidatar

Aos interessados em participar do processo seletivo, basta realizar a inscrição através do link disponibilizado no site 123 empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.