Burger King tem novos EMPREGOS em várias regiões do Brasil

A Burger King está no país desde 2004, quando o primeiro restaurante da marca foi inaugurado no Shopping Ibirapuera. Hoje a companhia está recrutando novos profissionais em suas unidades pelo Brasil. Confira, a seguir.

Burger King abre novos empregos em várias regiões do Brasil

A Burger King é uma das maiores redes de alimentação não só do Brasil, mas do mundo. A primeira unidade da franquia foi inaugurada em 2004, no Shopping Ibirapuera, e hoje marca presença em mais regiões do país.

Desde a inauguração no Brasil, a empresa cresceu muito em vários aspectos. Para continuar entregando ótimos resultados para os consumidores, a empresa abriu novas oportunidades de emprego. Quer fazer parte do time? Confira, a seguir:

Atendente de Restaurante – Minas Gerais: Será responsável pelo atendimento ao cliente, organização da loja, atendimento ao caixa, preparar os lanches e limpar as áreas;

Atendente de Restaurante – Rio Grande do Sul: Será responsável pelo atendimento ao cliente e ao caixa, assim como limpeza das áreas e organização da loja;

Atendente de Restaurante – Santa Catarina: Será responsável pelo atendimento ao caixa e aos clientes, assim como organização das lojas.

Como se candidatar

Desde o seu lançamento no Brasil, a empresa cresceu em vários aspectos. Hoje a companhia está recrutando profissionais de atendimento. Acesse o site 123empregos para mais informações.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.