C&A tem vagas de emprego remoto e pelo Brasil

A C&A é uma das maiores redes varejistas de moda mundial. A empresa é originária da Holanda e seu ano de fundação foi 1841 através dos irmãos Clemens e August, cujas iniciais se combinaram para formar o nome da marca. Neste caminho de sucesso, foi inaugurada a primeira loja em solo brasileiro no ano de 1976 no Shopping Ibirapuera, na cidade de São Paulo.

C&A possui oportunidades de trabalho abertas no país

Atualmente, a C&A possui mais de trezentas franquias em várias regiões do Brasil. No entanto, é claro que diversas coisas mudaram desde a sua inauguração, porém a filosofia de trabalho continua a mesma: ofertar os melhores produtos de moda com um preço acessível. Para eles, moda é algo muito interessante.

Por essa razão, eles trazem tendências e inovações de um jeito abusado e democrático, refletindo as preferências de diferentes mulheres brasileiras. Foram os primeiros a lançar coleções de modo exclusivo de grandes marcas da moda internacional e nacional na plataforma C&A Collection. A companhia está com diversas vagas abertas em várias cidades, confira a seguir todas elas e veja como se inscrever em seguida:

Advogado;

Tec. de Suporte;

Anl. de Abastecimento;

Gerente de Sourcing/Produto;

Anl. de BI;

Coord. de Marketing;

Anl. de CRM;

Gerente Loja;

Anl. de Mídia Performance Sr;

Líder de Visual Merchandising;

Anl. de Produtos Financeiros Pl;

Inspetor de Prevenção de Perdas;

Anl. de Sistemas Sr;

Líder de Manutenção.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo das oportunidades ofertadas pela empresa C&A é necessário visitar o site 123 empregos e a partir de lá registrar o seu currículo no sistema.

