Cabine do Elevador Lacerda volta a funcionar 3 dias após parada

Foto: Alan Oliveira/iBahia

A cabine 1 do Elevador Lacerda voltou a funcionar normalmente nesta segunda-feira (9), três dias após ter a operação suspensa por causa de um defeito que acabou deixando 15 pessoas presas no equipamento.

A situação aconteceu na última sexta-feira (6). Os passageiros não tiveram ferimentos. O grupo foi resgatado. Logo em seguida, a cabine entrou em manutenção. Como as cabines 3 e 4 estavam inoperantes, porque estão em manutenção, o funcionamento foi suspenso.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), foram realizados testes no fim de semana, e, após ser considerada apta, a cabine 1 voltou a funcionar com a 2 nesta segunda.

