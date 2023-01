Cacau Show abre novos EMPREGOS em várias regiões do país

A Cacau Show está contratando novos colaboradores em caráter nacional. Em 2008, 20 anos após sua fundação, a empresa bateu o recorde de 1.000 locações físicas. Dessa forma, transformando em uma das maiores franquias de doces. Com 30 anos de existência, a marca oferece seus serviços em 4 formatos: Lojas, quiosques, sorveterias e chocolaterias.

Cacau Show anuncia novas oportunidades de trabalho em diversas cidades

A história do CEO e fundador da Cacau Show, Alexandre Costa, vem cedo. Com dezessete anos, ele vendia chocolate para uma companhia e na primeira experiência conseguiu encomendar 2.000 ovos de 50g. Porém, apesar da alegria de vender tanto, houve pânico. O fornecedor disse que a quantidade a ser embarcada é muito grande e não pode ser obtida. Para não deixar nenhum cliente sofrer, Alexandre pediu para alguém fazer isso por ele, comprou todas as matérias-primas necessárias e, por último, finalizou a entrega de todos os pedidos.

Assim nasceu a empresa em 1988. Em uma pequena sala de 12 metros quadrados na empresa de seus pais. Confira, a seguir quais são as oportunidades que a marca está ofertando:

Garçom;

2º Cozinheiro;

Líder de Loja;

Recreacionista;

Gerente de Mega Store;

Ana de Atração de Talentos Sênior;

Coord. de Lojas Próprias;

Comprador;

Líder Regional SAF;

ANL. DE CRM PLENO;

Aux. de Serviços Gerais;

Op. de Loja;

Coord. de Compras Diretas;

Ass. de Compras;

Aux. de Produção;

Consultor de Vendas Diretas;

Médico;

Aux. de Cozinha.

Como se candidatar

Obtenha uma das oportunidades divulgadas pela empresa Cacau Show registrando o seu perfil profissional no site 123 empregos.

