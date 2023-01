Caetano Veloso curte show de Magary Lord no Rio Vermelho

Foto: Reprodução/ Instagram

Magary Lord contou com uma presença especial na plateia do show realizado no último sábado (14), no Rio Vermelho.

O artista, que deu início ao sábado do Verão da Casa Rosa, com um show no palco do Pátio Viração, foi prestigiado por Caetano Veloso, que curte a estação na capital baiana e vem dando as caras em diversos espaços da cidade.

Foto: Reprodução/ Instagram

Além de Caetano Veloso, a apresentação de Magary ao lado de Marcio Mello e Hiran, contou com Danilo Mesquita na plateia, que subiu ao palco para dar uma palinha, o produtor musical responsável pelo Festival de Verão 2023, Zé Ricardo, e Marivaldo dos Santos do Quaballes.

Caetano está em Salvador desde o final de 2022, e celebrou a chegada de 2023 com uma grande festa para amigos em uma de suas propriedades na capital baiana. O artista já circulou pelo Porto da Barra, e foi visto também no ABOCA – Centro de Artes.

Sobre o show

Autor de grandes hits com músicas gravadas por Ivete Sangalo, Seu Jorge, Arlindo Cruz, Cidade Negra e Margareth Menezes, Saulo e Seu Jorge, Magary Lord apresentou para o público um repertório variado.

Representante do Black Semba, ritmo que une a Black Music com o Semba de Angola, o artista movimentou a noite no Rio Vermelho com canções que falam principalmente do cotidiano, do inusitado e do amor, com um swing único que o tornou conhecido por todo país.

