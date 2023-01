Caetano Veloso e Gilberto Gil se encontram para ensaio de show no FV23

Foto: Reprodução/ Instagram

A preparação para o Festival de Verão 2023 está a todo vapor. Os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil se encontraram nesta quarta-feira (18) para um ensaio do show que irão apresentar no primeiro dia de festa, 28 de janeiro.

O registro do encontro foi compartilhado por Caetano Veloso, que é convidado de Gil no novo formato do Festival de Verão, acompanhado de uma pergunta para o público, qual música não pode faltar no repertório da dupla.

“Já estamos ensaiando para a participação (5 músicas) que farei no show de @gilbertogil no @festivalverao de Salvador, dia 28/01 no Parque de Exposições. O que não pode faltar no nosso repertório?”, diz a legenda da foto feita por Bem Gil.

O encontro entre Gil e Caetano não é uma novidade para o público, porém, no palco do FV promete ser ainda mais especial.

A última vez que os artistas dividiram um palco na capital baiana foi em 2016, na celebração dos 467 anos de Salvador com um show gratuito no Farol da Barra. O evento reuniu mais de 150 mil pessoas para acompanhar o espetáculo, ‘Dois Amigos, Um Século de Música’.

Leia mais sobre Festival de Verão no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.