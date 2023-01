Caixa confirma antecipação do calendário

A Caixa Econômica Federal confirmou a antecipação do calendário de pagamentos de algumas datas do programa Bolsa Família para este mês de janeiro. Segundo o banco, todas as pessoas que recebem o benefício oficialmente nas segundas poderão movimentar o saldo do projeto já a partir do sábado imediatamente anterior.

Esta é uma prática que estava deixando algumas pessoas em dúvida, mas não é uma novidade. Durante os pagamentos do Auxílio Brasil no ano passado, os cidadãos que deveriam receber o benefício nas segundas, passaram a receber o saldo já desde o sábado imediatamente anterior em suas contas no Caixa Tem.

A Caixa Econômica Federal explica que esta lógica não deve mudar este ano, mesmo porque este sistema não foi criado com o Auxílio Brasil, e existe desde a primeira versão do Bolsa Família. Com esta confirmação do banco, é possível dizer que as liberações do benefício acontecerão também aos sábados.

O calendário oficial do Bolsa Família para este mês de janeiro, indica que as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 4 podem movimentar o dinheiro do programa social a partir do dia 23 de janeiro. Com a regra de adiantamento, os cidadãos desde grupo podem movimentar no dia 21.

Ainda no decorrer deste mês, outro grupo de usuários vai poder receber o benefício de forma antecipada. É o caso dos cidadãos que possuem o NIS terminando em 9. Oficialmente, o dinheiro seria depositado na segunda-feira (30), mas o fato é que o saldo já estará disponível para este grupo a partir do sábado (28).

Como movimentar?

Para as pessoas que terão o calendário de pagamentos antecipado neste mês de janeiro, as regras de movimentação não mudam. Mesmo no sábado, é possível usar o dinheiro do programa social através do sistema do app do Caixa Tem.

Pelo aplicatativo é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos. Mesmo nos sábados, o sistema de auoatendimento dos bancos segue funcionando.

Independente desta antecipação, a data oficial de movimentação segue a mesma. Assim, se o cidadão não quiser movimentar o dinheiro no sábado, ele pode esperar até a segunda para realizar a movimentação. Vale lembrar que o cidadão tem um prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses para mexer no dinheiro.

Bolsa Família em janeiro

Segundo as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, pouco mais de 21,9 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Bolsa Família neste mês de janeiro de 2023.

Todos estes usuários estão recebendo um patamar de R$ 600 mínimos por família. Os pagamentos começaram na última quarta-feira (18) e devem seguir oficialmente até o dia 31. Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).