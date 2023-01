Caixa está suspendendo consignado do Auxílio Brasil

A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, tomou posse nesta quinta-feira (12). Em evento que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Serrano revelou que já tomou a decisão de suspender o consignado para usuários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“Eu já posso anunciar para vocês que nós estamos suspendendo o consignado do Auxílio [Brasil], por duas razões. A primeira é porque o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro, então, como o ministério vai revisar o cadastro, não é de bom tom que a gente mantenha, porque nós não sabemos quem ficará nesse cadastro ou não”, afirmou.

“E a outra razão é que de fato os juros para essa modalidade consignada é um juros muito alto, então nós estamos também suspendendo para reavaliar essa questão dos juros e ver as possibilidades que existem para tentar baixar esses juros”, acrescentou a presidente da Caixa logo depois de sua posse.

O procedimento de suspensão do consignado do Auxílio Brasil não chega a ser uma novidade. Ainda durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a Caixa suspendeu o crédito algumas vezes. Uma das suspensões, aliás, aconteceu justamente para que o Ministério da Cidadania realizasse a revisão dos cadastros do programa.

A diferença agora é que o atual governo vem adotando uma postura diferente em relação ao consignado em questão. Existe a real possibilidade de que o crédito não seja retomado depois desta paralisação. Como dito pela nova presidente do banco, uma grande reavaliação será feita nos próximos dias.

Anistia

Na entrevista pós-posse, Serrano também foi questionada pelos jornalistas sobre a possibilidade de perdão das dívidas das pessoas que solicitaram o crédito. Esta ideia foi ventilada por membros do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome nos últimos dias.

“Olha, nós não trabalhamos com essa perspectiva, até porque, perdão dos devedores, o banco não tem como fazer isso”, disse Serrano. “Há a possibilidade de tentar negociar com o governo formatos para baixar os juros.”

Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal explicou que esta nova suspensão do consignado diz respeito apenas aos processos de novas solicitações. As pessoas que já solicitaram anteriormente, seguem pagando os seus débitos normalmente.

O consignado do Auxílio Brasil

O consignado do Auxílio Brasil é uma espécie de empréstimo bancário voltado exclusivamente para as pessoas que fazem parte deste programa. Cidadãos do BPC do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também podem solicitar o dinheiro.

Dados mais recentes apontam que um em cada seis usuários do Auxílio Brasil já solicitaram o dinheiro desta modalidade do consignado. Doze bancos estão oficialmente homologados para operar esta linha, entre eles a Caixa Econômica Federal.

Ao solicitar o saldo do consignado, o usuário passa a ter que pagar a quantia na forma de descontos mensais nas parcelas do benefício social. Caso o cidadão seja excluído do programa, precisa pagar a dívida com dinheiro do próprio bolso.