CAIXA libera até R$4.500 HOJE (27/01) e surpreende a todos no Brasil

Recentemente, a Lei 14.438/22 foi aprovada e através dela uma nova linha de crédito no valor de R$ 4,5 mil será liberada para Microempreendedores Individuais (MEIs) por meio da Caixa. O empréstimo também será disponibilizado para pessoas físicas, no valor de R$ 1,5 mil.

Com o objetivo de simplificar a liberação do microcrédito digital para empreendedores, a nova lei criou o SIM Digital, que deve auxiliar os pequenos empresários a se estabelecerem.

Microcrédito do Caixa Tem

Até o momento, o microcrédito de R$ 4,5 mil não foi liberado aos cidadãos. Portanto, confira as atuais condições para contratação do empréstimo do Caixa Tem:

Para pessoas físicas

Limite do crédito de até R$ 1 mil;

Taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

A solicitação é feita digitalmente direto pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o MEI

Limite de crédito de até R$ 3 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

A solicitação, por enquanto, é somente nas agências. No entanto, a Caixa já informou que em breve a contratação também poderá ser feita pelo Caixa Tem.

Como utilizar o Caixa Tem?

Os brasileiros têm movimentado o Caixa Tem com frequência, visto que é por meio da conta poupança social que os usuários podem receber os depósitos de seus benefícios.

Através do Caixa Tem, os usuários podem realizar saques, transferências, consulta de saldo e extrato, pagamento de contas e compras na internet. De acordo com as regras atuais, os usuários do podem realizar saques de até R$ 1.200 por dia.

Como abrir uma conta na poupança social?

É importante destacar que, para se cadastrar não é necessário ser cliente da Caixa. O procedimento de abertura de conta é simples e rápido. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo.

Baixe o APP Caixa Tem em seu dispositivo (disponível para Android e iOS);

Após instalado, clique em “Entrar”;

Selecione a opção “Novo usuário”;

Em seguida, o aplicativo solicitará documentos pessoais, como CPF e RG e envio de foto atual. Feito isso, o cadastro está pronto.

Perdeu a senha do Caixa Tem? Veja como criar uma nova

O Caixa Tem é uma conta poupança digital criada pela Caixa Econômica Federal para a realização dos depósitos dos benefícios sociais, como o Bolsa Família, por exemplo.

Os brasileiros que utilizam a conta digital devem acessá-la com frequência para terem acesso aos seus pagamentos. Entretanto, algumas situações embaraçosas, como esquecer a senha do aplicativo, podem acontecer, causando preocupação nos usuários.

Dessa forma, em caso de esquecimento da senha, o usuário pode criar uma nova, de forma prática, sem ter a necessidade de comparecer à uma agência.

Como criar uma nova senha?

Ao perder ou esquecer a senha da conta do Caixa Tem, o usuário pode criar uma nova por meio do próprio celular. Para isso, a ferramenta principal será o e-mail que foi cadastrado na conta do banco, pois em todo procedimento será necessário o acesso. Confira o passo a passo:

Acesse o app do Caixa Tem e informe o seu CPF e, em seguida, clique em “Próximo”;

No campo de senha, clique em “Recuperar senha”;

Informe novamente o seu CPF;

Clique em “Continuar”;

O aplicativo emite uma notificação de que as instruções para a recuperação foram enviadas ao endereço de e-mail cadastrado;

Acesse o seu e-mail para acessar o link de troca de senha e clique em “Link para redefinir credenciais”;

Será aberta uma tela para você digitar a nova senha, e outro campo para confirmar essa nova senha;

A senha deverá ser numérica, com pelo menos seis dígitos, e não pode ser igual ao seu CPF, à sua data de nascimento, ou ter repetições;

Toque em “Continuar” para validar o processo.