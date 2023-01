Caixa Libera PAGAMENTO de R$ 600 para ESTAS pessoas HOJE (25)

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira (25) o primeiro pagamento de 2023 para um novo grupo de pessoas. Nesta data, receberão a primeira parcela do Bolsa Família as pessoas que possuem o NIS (Número de Identificação Social) final 6.

O primeiro pagamento do Bolsa Família de 2023 está sendo repassado pela Caixa desde o dia 18 de janeiro. Até o dia 31, todos os beneficiários do programa já terão recebido a sua parcela de janeiro.

Assim, os beneficiários poderão sacar o seu benefício em um dos canais de atendimento do banco. O principal deles é através do aplicativo Caixa Tem. O app está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Através do app Caixa Tem, você consegue receber o seu Bolsa Família. Além disso, pode realizar transferências bancárias, pix, pagamento de boletos, recarga de celular e também tem acesso a diversos serviços bancários oferecidos pela Caixa.

Caixa libera pagamento de R$ 600 para pessoas com NIS final 6 hoje

O calendário de pagamentos do novo Bolsa Família distribui os repasses ao longo dos dias de acordo com o último número do NIS de cada beneficiário. Sendo assim, a cada dia, um novo grupo já pode ter acesso ao valor em suas contas.

Assim como foi realizado durante o Auxílio Brasil, os pagamentos são realizados sempre na segunda quinzena do mês, com exceção de dezembro, quando os beneficiários recebem antes do natal.

As pessoas com NIS final 1, 2, 3, 4 e 5 já receberam o benefício referente a janeiro de 2023. A seguir, confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 18 de janeiro (pago)

Final de NIS 2: 19 de janeiro (pago)

Final de NIS 3: 20 de janeiro (pago)

Final de NIS 4: 23 de janeiro (pago)

Final de NIS 5: 24 de janeiro (pago)

Final de NIS 6: 25 de janeiro

Final de NIS 7: 26 de janeiro

Final de NIS 8: 27 de janeiro

Final de NIS 9: 30 de janeiro

Final de NIS 0: 31 de janeiro

Mudanças do Auxílio Brasil para o Bolsa Família

Com a posse da nova equipe do Governo Federal, vários programas passaram por mudanças. O primeiro deles foi o Auxílio Brasil, que não irá mais existir este ano. Em seu lugar, o governo decidiu retornar com o antigo Bolsa Família, que beneficiou milhares de brasileiros.

Sendo assim, atualmente, o Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do país. Mas a mudança gerou dúvidas sobre as novas regras para os participantes.

No entanto, todas as pessoas que estavam inscritas no Auxílio Brasil poderão participar do novo Bolsa Família e receber o pagamento mensal pela Caixa Econômica Federal.

Mas vale ressaltar que as regras sofreram alteração e muitas famílias poderão ficar de fora do programa muito em breve. Isso porque o Ministério do Desenvolvimento Social já anunciou que irá realizar um pente fino nos cadastros, a fim de aniquilar as irregularidades e revisar o benefício.

Como irá funcionar a revisão do Bolsa Família em 2023?

A revisão do Bolsa Família irá analisar os dados do CadÚnico. Sendo assim, todas as pessoas com cadastro ativo serão convocadas para atualizarem os seus dados. A previsão é que a conclusão da atualização ocorra nos primeiros 90 dias do ano.

De acordo com o Governo Federal, a intenção é unir os dados das prefeituras e governos estaduais, a fim de realizar a atualização de todos os cidadãos inscritos no CadÚnico.

Após todos estarem com os seus dados atualizados, o governo irá realizar uma análise geral para filtrar aqueles que são elegíveis para participar do programa. Ou seja, as pessoas que se enquadram nas regras do Bolsa Família, mas ainda não recebem o benefício.