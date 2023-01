Caixa libera R$ 1 bilhão em crédito para mulheres; Entenda!

A Caixa Econômica Federal e o Sebrae criaram um programa para ajudar mulheres. As empresas se uniram com o intuito de apoiar o empreendedorismo feminino, sendo que irão disponibilizar crédito para mulheres empreendedoras começarem o próprio negócio.

O novo programa foi batizado de “Caixa para Elas Empreendedoras”. Ele têm o intuito de ajudar na formalização e capacitação dessas mulheres, assim como libera uma linha de crédito específico para esse público. Dessa forma, essas empreendedoras podem estruturar o negócio e buscar a independência financeira.

Assim, a Caixa irá liberar cerca de R$ 1 bilhão em crédito para o empreendedorismo feminino. Além disso, o valor médio do empréstimo gira em torno de R$ 1 mil, com variações para mais ou para menos.

A presidente da Caixa, Daniela Marques, comentou sobre a nova linha de crédito do banco. De acordo com Marques, as mulheres negativadas, ou seja, que possuem dívidas, também poderão ter acesso a essa linha de crédito.

Funcionamento do programa Caixa para Elas Empreendedoras

O programa em conjunto da Caixa com o Sebrae, “Caixa para Elas Empreendedoras”, possui um modo de operação. Primeiro, a Caixa e o Sebrae ajudam mulheres empreendedoras, em situação informal, a se formalizarem e se tornarem MEI (Microempreendedor Individual).

Em seguida, o Sebrae oferece cursos de capacitação a essas mulheres, para que tenham condição de administrar o próprio negócio. Por fim, após finalizar o curso do Sebrae, essas mulheres empreendedoras finalmente terão acesso às linhas de crédito oferecidas pela Caixa.

De acordo com Daniela Marques, presidente da Caixa, o público alvo de mulheres empreendedoras é formado por cerca de 30 milhões de pessoas, espalhadas por todo o Brasil.

Se incluem nesse número as trabalhadoras informais, profissionais autônomas e beneficiárias de programas sociais do Governo. Ainda segundo Marques, o que a Caixa e o Sebrae estão fazendo é construir uma rampa de crescimento para o empreendedorismo feminino no Brasil.

Mulheres negativadas

Daniela Marques também afirmou que as mulheres que estão negativadas também terão acesso ao programa da Caixa. Segundo ela, o empreendedorismo social é a porta de saída para relacionamentos tóxicos e abusivos.

De acordo com Marques, desde sua posse ela tem o compromisso de enxergar no empreendedorismo uma ferramenta de diminuição da desigualdade. Além disso, comentou que o foco são as mulheres, já que elas são responsáveis por chefiar 80% das famílias beneficiárias do Bolsa Família.

Continuando com o depoimento da presidente da Caixa, de um total de 17 milhões de beneficiárias mulheres, 70% possui alguma atividade autônoma ou informal. Dessa forma, esse será o público alvo principal do programa lançado pela Caixa em conjunto com o Sebrae.

Além disso, atualmente apenas 5% das mulheres que utilizam a Caixa como banco desfrutam de outros produtos oferecidos pela instituição financeira. “Queremos crescer a participação das mulheres [em nossos produtos]”, afirmou Daniela.

Por fim, de acordo com a Caixa, o programa lançado possui conexão com as ações do banco no combate à violência contra as mulheres. Thays Cintra, vice-presidente de Negócios de Varejo da Caixa, afirmou: “Não dá pra falar em prevenção contra a violência se a gente não ajuda na independência financeira”.