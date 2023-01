Caixa Premiada: PRAZO para concorrer até R$ 1 MILHÃO está acabando; veja como participar

A Caixa Econômica Federal irá sortear vários prêmios no valor de até R$ 1 milhão. Todos os clientes do banco podem participar. No entanto, é importante ficar atento, pois o prazo está acabando.

Trata-se da nova promoção do banco: o Poupança Caixa Premiada. O objetivo da campanha é incentivar os seus clientes a investirem na caderneta de poupança do banco.

A promoção teve início no dia 24 de outubro e irá acabar em breve. Todos os seus clientes poderão participar da promoção e concorrer aos prêmios em dinheiro apenas até a próxima terça-feira, 24 de janeiro.

Quer saber como participar? Nós contamos tudo para você! A seguir, veja como funciona e como participar da nova promoção da Caixa Econômica Federal.

Poupança Caixa Premiada: o que é e como funciona?

O Poupança Caixa Premiada é uma iniciativa da Caixa Econômica Federal que irá sortear mais R$ 2 milhões em prêmios para todos os clientes que participarem da promoção.

Serão 2 prêmios no valor de R$ 500 mil e mais uma grande premiação, no valor de R$ 1 milhão. Além disso, o banco também irá distribuir vários prêmios instantâneos no valor de R$ 500.

O primeiro prêmio no valor de R$ 500 já foi sorteado e o ganhador foi um morador da grande São Paulo. Mas ainda dá tempo de você participar e concorrer ao segundo prêmio de R$ 500, ao terceiro de R$ 1 milhão e aos vários prêmios instantâneos de R$ 500. Confira as datas dos sorteios:

1º Sorteio no valor de R$ 500 mil: 5 de janeiro de 2023, às 15h (já realizado) ;

5 de janeiro de 2023, às 15h ; 2º Sorteio no valor de R$ 500 mil: 9 de fevereiro de 2023, às 15h;

9 de fevereiro de 2023, às 15h; 3º Sorteio no valor de R$ 1 milhão: 9 de março de 2023, às 15h.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a divulgação dos ganhadores será através do site poupancacaixapremiada.com.br. Os ganhadores dos sorteios receberão o contato do banco através do telefone ou e-mail informado no cadastro.

O prêmio será depositado em dinheiro na conta dos ganhadores. No entanto, permanecerá bloqueado por 30 dias. Após este período, o ganhador poderá retirar o prêmio.

Como participar?

Em primeiro lugar, para participar da promoção Poupança Caixa Premiada, você precisa ser cliente da Caixa Econômica Federal e ter uma conta poupança no banco.

Além disso, precisa cumprir as regras do programa. A principal regra é realizar um depósito mínimo de R$ 200 em sua conta poupança. Assim, o valor deverá permanecer na conta por, no mínimo, 30 dias consecutivos.

A cada R$ 200 disponíveis na conta, o cliente receberá um número da sorte para concorrer aos prêmios. Cada participante poderá acumular até 45 números da sorte.

Podem participar todas as pessoas acima de 18 anos, que possuam conta poupança no banco, com CPF válido e residente no território nacional.

Após cumprir todos os requisitos, é necessário fazer o cadastro no site oficial da promoção. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse o site poupancacaixapremiada.com.br; Em seguida, clique na opção “quero participar”; Depois, se abrirá uma tela com um formulário, onde você deverá preencher todas as suas informações pessoais e de contato; Após preencher todas as informações corretamente, leia o regulamento e a Política de Privacidade da promoção. Se estiver de acordo, selecione as caixinhas para informar que você concorda com as informações; Por fim, clique em “Finalizar Cadastro”.

Pronto! Você já está participando da promoção Poupança Caixa Premiada. Assim, para concorrer aos prêmios basta depositar o mínimo de R$ 200 na sua poupança Caixa e deixar rendendo por 30 dias.

Por fim, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o regulamento da promoção, poderá acessar o site poupancacaixapremiada.com.br e conhecer ainda melhor o programa. Além disso, poderá entrar em contato com Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Caixa, por meio do telefone 0800 726 0101.