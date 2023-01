Caixa Tem faz ALERTA GERAL para todos os usuários; veja

O Caixa Tem é uma conta poupança digital criada pela Caixa Econômica Federal para a realização dos depósitos dos benefícios sociais, como o Bolsa Família, por exemplo.

Os brasileiros que utilizam a conta digital devem acessá-la com frequência para terem acesso aos seus pagamentos. Entretanto, algumas situações embaraçosas, como esquecer a senha do aplicativo, podem acontecer, causando preocupação nos usuários.

Dessa forma, em caso de esquecimento da senha, o usuário pode criar uma nova, de forma prática, sem ter a necessidade de comparecer à uma agência.

Como criar uma nova senha no Caixa Tem?

Ao perder ou esquecer a senha da conta do Caixa Tem, o usuário pode criar uma nova por meio do próprio celular. Para isso, a ferramenta principal será o e-mail que foi cadastrado na conta do banco, pois em todo procedimento será necessário o acesso. Confira o passo a passo:

Acesse o app do Caixa Tem e informe o seu CPF e, em seguida, clique em “Próximo”;

No campo de senha, clique em “Recuperar senha”;

Informe novamente o seu CPF;

Clique em “Continuar”;

O aplicativo emite uma notificação de que as instruções para a recuperação foram enviadas ao endereço de e-mail cadastrado;

Acesse o seu e-mail para acessar o link de troca de senha e clique em “Link para redefinir credenciais”;

Será aberta uma tela para você digitar a nova senha, e outro campo para confirmar essa nova senha;

A senha deverá ser numérica, com pelo menos seis dígitos, e não pode ser igual ao seu CPF, à sua data de nascimento, ou ter repetições;

Toque em “Continuar” para validar o processo.

Saiba como desbloquear o Caixa Tem pelo WhatsApp

m dos motivos que podem fazer com que o usuário perca o acesso ao aplicativo Caixa Tem é a falta de atualização. No entanto, o que muitos não sabem é que, em casos de bloqueio, é possível desbloqueá-lo através do WhatsApp.

É por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica que o governo deposita os benefícios sociais, além de oferecer diversos serviços financeiros, como empréstimos, pagamentos e transferências via PIX, entre outros.

Desbloqueio do Caixa Tem pelo WhatsApp

Baixe o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS;

Acesse sua conta com seu CPF e senha;

No menu do aplicativo encontre a opção “Liberar Acesso”;

O usuário será encaminhado por meio no sistema de ajuda automática. Clique no ícone disponível e acesse o link gerado para iniciar uma conversa no WhatsApp;

Feito isto, basta seguir as orientações para envio dos documentos necessários para desbloquear o Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, o processamento da ação pode demorar até 48h. Caso o acesso não seja liberado após esse período, a indicação é procurar uma unidade da instituição mais próxima. Na ocasião, esteja com seu documento de identificação oficial para autorizarem o dispositivo.

Bloqueio do aplicativo

O Caixa Tem pode ser bloqueado por alguns motivos – sobretudo relacionados à segurança. Entre estas razões estão:

Irregularidades no cadastro: Nesse caso, um aviso para procurar uma agência da Caixa surge logo após a tentativa de login no aplicativo. Para resolver a situação, é necessário dirigir-se uma agência com documento de identificação e pedir a regularização do cadastro.

Nesse caso, um aviso para procurar uma agência da Caixa surge logo após a tentativa de login no aplicativo. Para resolver a situação, é necessário dirigir-se uma agência com documento de identificação e pedir a regularização do cadastro. Muitos CPFs cadastrados em um mesmo número de celular : Por questões de segurança, há limite de quantidade de pessoas usando o mesmo celular. Nesse caso, de acordo com a Caixa, é só pedir, em uma agência, a exclusão dos CPFs que não precisam acessar o Caixa Tem de seu telefone. Lembre-se de levar um documento de identificação pessoal e os números dos CPF que deverão ser excluídos.

: Por questões de segurança, há limite de quantidade de pessoas usando o mesmo celular. Nesse caso, de acordo com a Caixa, é só pedir, em uma agência, a exclusão dos CPFs que não precisam acessar o Caixa Tem de seu telefone. Lembre-se de levar um documento de identificação pessoal e os números dos CPF que deverão ser excluídos. Um mesmo CPF cadastrado em muitos celulares: Uma mesma pessoa (CPF) não pode acessar a conta em diversos celulares, por isso há limite de quantidade de celulares que podem ser utilizados por um mesmo usuário. Nesse caso, a orientação da Caixa é ir a uma agência com um documento de identificação pessoal e pedir a exclusão dos celulares que você não mais usará para acessar o aplicativo.