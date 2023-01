‘Calor do público é que faz todo o sentido de cantar’

Foto: Alexandre Moreira

A cantora Jussara Silveira já está em preparação para desembarcar em Salvador com a nova turnê “Voz do Coração”, em show no Teatro Castro Alves, na sexta-feira (20).

O show, que vai revisitar clássicos da carreira da artista, foi feito a partir de uma live que aconteceu no auge da pandemia de Covid-19.

“A construção do show para a Live, foi delicada, um momento de encontro com os músicos e toda a equipe, visto que foi durante a pandemia da Covid, mas era uma forma bem estruturada de chegar perto do público, e ali mesmo nasceu a vontade de seguir com o show de forma presencial”, explicou Jussara em entrevista ao iBahia.

“Para mim o contato com o público, o calor desse público é que faz todo o sentido de cantar. Também o calor do palco, com os músicos e todas as pessoas que trabalham para o espetáculo acontecer”, completou a cantora.

Foto: Alexandre Moreira

No palco do TCA, Jussara Silveira estará com o pianista Danilo Andrade e o percussionista Marcelo Costa para relembrar grandes momentos da carreia musical.

“O roteiro (do show) partiu do meu próprio repertório revisitado, dos discos que fiz ao longo desses vinte anos de gravações e encontros com outros artistas”, explicou.

Enquanto segue com a nova turnê, Jussara pensa nos próximos passos da carreira e já prepara o lançamento de um novo disco.

“Será o lançamento de disco novo com canções cabo-verdianas e nacionais brasileiras. Produzido por Alê Siqueira. Foi gravado durante a pandemia com músicos de várias partes do mundo”, finalizou.

SERVIÇO

O Quê: Jussara Silveira

Quando: 20 janeiro (sexta)

Onde: Teatro Castro Alves – Sala Principal

Hora: 21hs

Classificação: 16 anos

Valor:

Filas: A a W – R$ 160,00 (inteira); R$ 80,00 (meia)

Filas: X a Z6 – R$ 140,00 (inteira); R$ 70,00(meia)

Filas: Z7 a Z11 – R$120,00 (inteira); R$ 60,00 (meia)

Info. (71) 98441-8262

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

