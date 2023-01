CÂMARA de São João do Manhuaçu – MG divulga Concurso público

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de São João do Manhuaçu divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Técnico Parlamentar (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (2 vagas); Controlador Interno (1 vaga); Secretário (1 vaga); Tesoureiro (1 vaga); Assistente Jurídico Parlamentar (1 vaga); e Contador (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 3.521,92, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a paritr das 12h de 6 de fevereiro até as 17h de 8 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetivas. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos específicos.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

1. ASSISTENTE JURÍDICO PARLAMENTAR: Síntese das atribuições: 1. Assessorar os(as) Vereadores em todos os assuntos jurídicos que lhe for submetido, inclusive nas Comissões Permanentes e no Plenário, emitindo os respectivos atos competentes, quando necessário; 2. Assessorar os órgãos do Poder Legislativo Municipal em todos os assuntos que lhe for submetido, emitindo os respectivos atos competentes, quando necessário; 3. Executar outras tarefas correlatas às acima descritas; entre outras atividades.

2. ASSISTENTE TÉCNICO PARLAMENTAR: Síntese das atribuições: 1. Assessorar o(a) Presidente do Poder Legislativo Municipal e os(as) demais Vereadores(as) no desempenho de suas atribuições constitucionais, na coordenação e articulação política e nas relações institucionais com a sociedade civil; 2. Assessorar os trabalhos das Comissões Permanentes, Especiais e Temporárias e aos vereadores; 3. Organizar e assessorar as reuniões ordinárias e extraordinárias, solenes, formais e informais; entre outras atividades.

3. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Síntese das atribuições: 1. Preparar e servir café, lanche, e etc., a(os) Vereadores(as), servidores(as) públicos(as) municipais e aos visitantes, quando solicitado; 2. Zelar pela organização, limpeza e manutenção da sede do Poder Legislativo Municipal; 3. Executar outras atividades correlatas às acima descritas.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022