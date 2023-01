CÂMARA e PREFEITURA de Braga – RS anuncia Concurso público: Até R$8,8 mil

A Câmara e a Prefeitura Municipal de Braga anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 38 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Câmara: Assessor Administrativo; Tesoureiro; Servente (1); Procurador Jurídico (1); Técnico em Contabilidade;

Assessor Administrativo; Tesoureiro; Servente (1); Procurador Jurídico (1); Técnico em Contabilidade; Prefeitura: Professor Anos Finais – Língua Inglesa (Ensino Fundamental) (1); Professor Anos Finais – Língua Portuguesa (Ensino Fundamental) (1); Assistente Social (1); Auditor Fiscal de Tributos Municipais (1); Cirurgião Dentista (2); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Fiscal Ambiental (1); Médico (1); Fiscal Tributário; Monitor de Educação Infantil (4); Agente de Serviços Gerais (2); Eletricista; Operador de Veículos e Máquinas (1); Pedreiro/ Carpinteiro (1); Nutricionista (1); Oficial Administrativo (1); Procurador do Município (1); Professor Anos Finais – História (Ensino Fundamental); Professor Anos Finais – Matemática (Ensino Fundamental) (1); Agente Administrativo (3); Agente Comunitário de Saúde (1); Professor de Educação Infantil (5); Psicólogo (2); Tesoureiro (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Técnico em enfermagem (1); e Professor Anos Iniciais (Ensino Fundamental).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.336,40 a R$ 8.853,22, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h de 14 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 23 de abril de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Assistente Social: Descrição Analítica: preparar programas de trabalho referente ao Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar pacientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias; entre outras atividades.

Auditor Fiscal de Tributos Municipais: Descrição Analítica: Exercer a coordenação e o gerenciamento dos cadastros fiscais; constituir o Crédito Tributário Municipal, mediante lançamento, inclusive por emissão eletrônica, proceder à sua revisão de ofício, homologar, aplicar as penalidades previstas na legislação tributária e proceder à revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo; entre outras atividades.

Cirurgião Dentista: Descrição Analítica: Examinar a boca e os dentes, fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo tratamento; restaurar dentes; fazer extração de dentes; fazer profilaxias; prescrever tratamentos relativos à higiene e ao cuidado dos dentes e da boca; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

